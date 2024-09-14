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ПОЛІТИКА

Німеччина пропонує новий формат переговорів по Україні

14 вересня 2024, 19:23
Німеччина пропонує новий формат переговорів по Україні
Фото: з вільного доступу
Мютценіх назвав країни, які можуть увійти до цієї контактної групи.

Глава фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що нині настав час ініціювати міжнародну контактну групу для початку мирного процесу щодо припинення війни в Україні.

"Канцлер ФРН і президент України Володимир Зеленський згодні з тим, що зараз слушний час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що росія також має бути присутня на наступному мирному саміті", — наголосив Мютценіх в інтерв'ю Rheinische Post.

За його словами, Бразилія, Китай, Туреччина та Індія могли б увійти до цієї контактної групи.

"У цих країнах посилюється думка про те, що російська загарбницька війна може стати тягарем. Тому робота такої контактної групи  може бути багатообіцяючою і відіграти важливу посередницьку роль", - додав він.

У травні представники Китаю та Бразилії погодили власний "мирний план" врегулювання російсько-української війни. І хоча він складається з шести пунктів, а не дванадцяти, все одно багато в чому нагадує переформульовану китайську пропозицію, представлену у лютому 2023-го.Глава Української держави, коментуючи так званий китайсько-бразильський "мирний план", назвав його деструктивним. 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що настав момент для дискусій про те, як можна прискорити завершення війни в Україні. Шольц виступає за участь росії у другому "Саміті миру". Він також заявляв, що Німеччина підтримуватиме Україну "так довго, як це потрібно", але водночас закликатиме до справедливого миру.  Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що якщо представники рф захочуть, то вони будуть присутні на другому Саміті миру. 

Німеччинавійна в Україніпереговори з рф

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