Німеччина та Франція стикаються з гнівом союзників через недоцільність відповіді на загрози – FT

Німеччина та Франція не достатньо допомагають Україні.

Європейцям вдалося ухвалити пакет допомоги Україні на суму €50 мільярдів, і, як не втомлюються наголошувати лідери Німеччини, вони є другими найбільшими прихильниками Києва після США. Провідні європейські держави підписали з Україною двосторонні угоди у сфері безпеки. Але в час, коли безпекові виклики зростають, переважним меседжем з Європи є розгубленість і безпорадність. Особливо це стосується Берліна.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Німеччина відмовляється надати Києву крилаті ракети Taurus. Хоча вони схожі на ракети Scalp/Storm Shadow, які постачають Франція і Великобританія, вони мають більшу потужність — таку, що здатна зруйнувати Керченський міст, який з'єднує материкову частину росії з Кримом.

Минулого тижня Олаф Шольц вперше публічно пояснив свої заперечення: надання Києву ракет призведе до ескалації, вимагатиме розгортання німецьких військ і зробить Німеччину "стороною у війні" — аргументи, які були негайно відкинуті стурбованими німецькими експертами. Шольц також натякнув, що британські та французькі війська надають Україні цілеспрямовану підтримку, що викликало крики обурення в Парижі та Лондоні.

"Це жорстока правда: два ключові гравці [Німеччина та Франція] в континентальній Європі провалюють стратегічну відповідь на найбільшу загрозу безпеці Європи за останнє покоління, в той час як майбутнє України висить на волосині", — пише Financial Times.

Франція, попри витівки її президента, принаймні має потужний стримуючий фактор у вигляді своєї ядерної зброї. Уряд Німеччини, попри на величезні фінансові зобов'язання і несамовиті зусилля з виробництва нових озброєнь — схоже, вважає, що триматися за США — це великий план.

"Там, де має бути стратегія щодо Європи чи росії, існує концептуальна порожнеча. І єдине, що вона [Німеччина] стримує — це вона сама", — підсумувало видання.