Німеччина та Канада посилюють співпрацю в обороні та видобутку критичних мінералів — Politico

Мерц заявив, що "Канада і Німеччина мають багато спільного".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявили 26 серпня, що їхні країни посилять співпрацю в галузі оборони та видобутку важливих мінералів.

Про це пише Politico.

"Ми поглиблюємо двосторонню співпрацю, і робимо це з великою вдячністю та глибоким переконанням", — сказав Мерц під час спільної пресконференції з Карні в Берліні.

В Politico додають, що подальша співпраця відбувається на тлі того, як мита президента США Дональда Трампа сильно вдарили по обох країнах, які також прагнуть позбутися залежності своїх галузей від росії та Китаю.

"Однією з найбільших вразливостей, яка була виявлена війною в Україні, Covid та змінами в динаміці світової торгівлі, є наша вразливість у ланцюгах постачання, зокрема критичних металів та мінералів. Канада може відіграти важливу роль у прискоренні диверсифікації для Німеччини та Європи", — зазначив Карні.

Так само як Брюссель, Берлін прагне зменшити свою залежність від Китаю в питаннях постачання так званих критично важливих мінералів, необхідних для реалізації амбіцій ЄС в галузі екології, цифрових технологій та оборони. Оттава є привабливим партнером для досягнення цієї мети — в Канаді є близько 200 шахт, де видобувають різноманітні мінерали та метали, багато з яких класифікуються як критично важливі сировинні матеріали.

Карні та Мерц також заявили, що обговорювали питання гарантій безпеки для України, але не надали конкретних деталей.