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ПОЛІТИКА

Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки, в якій росію було визнано найбільшою загрозою для світу

14 червня 2023, 15:33
Німеччина ухвалила Стратегію національної безпеки, в якій росію було визнано найбільшою загрозою для світу
Фото: з вільного доступу
В документі зазначається, що "сьогоднішня росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому.

Після місяців переговорів федеральний уряд вперше ухвалив стратегію національної безпеки Німеччини.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За словами канцлера, політичне середовище Німеччини в галузі безпеки значно змінилось за останні півтора року, маючи на увазі повномасштабне вторгнення росії на територію Україна та атаку на трубопровід "Північний потік".

"Безпека у ХХІ столітті - це більше ніж військові дії та дипломатія. російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", - додала міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Відповідно до затвердженої Стратегії безпеки, в майбутньому зовнішні та внутрішні загрози слід розглядати разом. Крім військових небезпек, це також включає кібератаки, чи атаки на критично важливу інфраструктуру і зміну клімату.

Також в документі зазначається, що "сьогоднішня росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому.

Концепції Стратегії національної безпеки складається з трьох основних пунктів:

- оборонність: підтверджена мета витрачати 2% ВВП на оборону;

- стійкість: базовий вільно-демократичний порядок має бути краще захищений від нелегітимного впливу ззовні;

- наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або помʼякшити їхні наслідки. Також це стосується питання клімату, біорізноманіття, екосистем та продовольчої безпеки.

Зокрема у сфері обороноздатності будуть заходи щодо посиленого захисту проти шпигунства, саботажу, гармонізація європейського контролю за експортом озброєнь й розширення кібер- та космічних можливостей.

Раніше повідомлялось, що Німеччина й Польща готуються укласти угоду про центр ремонту Leopard для України.

Німеччинанаціональна безпекарф тероризм

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