Німеччина й Польща готуються укласти угоду про центр ремонту Leopard для України – Bloomberg

Німеччина та Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Про це заявив посол ФРН у Польщі Томас Баггер агентству Bloomberg.

Він зазначив, що переговори мають завершитися найближчими днями, до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше підтвердив, що тривалі перемовини щодо хабу майже завершилися, і що Німеччина, яка поставила Україні танки Leopards, зенітні самохідні установки Gepard і системи протиповітряної оборони Patriots та Iris-T, скоро зможе допомогти відремонтувати їх поблизу поля бою.

"Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщаються лише на невелику відстань за межі України, ремонтуються на місці, а потім передислокуються", – сказав Шольц.