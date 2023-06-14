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Німеччина й Польща готуються укласти угоду про центр ремонту Leopard для України – Bloomberg

14 червня 2023, 10:29
Німеччина й Польща готуються укласти угоду про центр ремонту Leopard для України – Bloomberg
Хаб у Польщі буде використовуватися для постачання вкрай необхідних запчастин для обладнання німецького виробництва.

Німеччина та Польща наближаються до укладення угоди про створення сервісного центру для ремонту бойових танків Leopard та іншої західної техніки, яку використовує Україна.

Про це заявив посол ФРН у Польщі Томас Баггер агентству Bloomberg.

Він зазначив, що переговори мають завершитися найближчими днями, до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше підтвердив, що тривалі перемовини щодо хабу майже завершилися, і що Німеччина, яка поставила Україні танки Leopards, зенітні самохідні установки Gepard і системи протиповітряної оборони Patriots та Iris-T, скоро зможе допомогти відремонтувати їх поблизу поля бою.

"Звичайно, найкраще, якщо системи озброєння переміщаються лише на невелику відстань за межі України, ремонтуються на місці, а потім передислокуються", – сказав Шольц.

 

 

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