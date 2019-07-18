Німеччина вважає переконливими свої аргументи щодо Nord Stream 2

"Політичні дискусії точаться навколо проблеми обходу території України, що начебто робить її вразливою для шантажу. Ми не вважаємо це вагомим аргументом"

Німеччина вважає важливим продовження транзиту російського газу через українську газотранспортну систему і не розділяє побоювань України стосовно того, що вона може стати об’єктом шантажу.

"Політичні дискусії точаться навколо проблеми обходу території України, що начебто робить її вразливою для шантажу. Ми не вважаємо це вагомим аргументом", - сказав глава МЗС ФРН Гайко Маас на пресконференції за результатами зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє "Укрінформ".

Він заявив, що дискусії навколо "Північного потоку-2" Берлін веде з "хорошими аргументами: це економічний, енергетичний проект", який, на думку Мааса та його колег в уряді, є "доцільним не лише для Німеччини, а й для всієї Європи".

Стосовно транзиту газу через Україну, то канцлер і уряд ФРН, за словами його представника, вже кілька років ведуть переговори з російським президентом з метою забезпечити його збереження. "Ми хочемо, щоби альтернативно транзит газу через Україну зберігався", - запевнив німецький міністр.

Своєю чергою Лавров заявив, що "ми сьогодні підтвердили, що Росія готова домовлятися щодо збереження поставок по українському маршруту, відкрита для досягнення домовленостей з цього питання на економічно обгрунтованих умовах".

Він подякував за "принципову підтримку Берліна" в питанні газопроводу "Північний потік-2". Російський міністр також назвав його "суто комерційною ініціативою, яка покликана укріпити енергетичну безпеку Європи за рахунок диверсифікації маршрутів і мінімізації транзитних ризиків".

Газопровід "Північний потік-2" будується з Росії до ФРН в обхід України через Балтійське море. Його довжина становитиме більш як 1200 км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік.

Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, застерігаючи, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Однак у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.

Нагадаємо, що у США пропонують п'ять видів санкцій судам, які працюють над "Північним потоком-2".