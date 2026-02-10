Німеччина замовляє тисячі ударних дронів на €536 млн

Міноборони ФРН планує закупити тисячі ударних БпЛА у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence з поставками вже наприкінці цього року.

Міністерство оборони Німеччини розпочало підготовку до масштабної закупівлі тисяч ударних безпілотників у двох німецьких виробників на суму понад пів мільярда євро, а поставки планують розпочати вже наприкінці 2026 року.

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела та внутрішні документи.

За даними видання, Міноборони має намір замовити дрони у стартапів Helsing і Stark Defence на загальну суму близько 536 млн євро. Документи вже подані на розгляд бюджетного комітету Бундестагу, який погоджує всі оборонні закупівлі вартістю понад 25 млн євро. Частину дронів планують передати на озброєння німецької механізованої бригади, розташованої у Литві, повна боєготовність якої запланована до 2027 року.

Закупівля охоплює дві моделі коптерів. Virtus від Stark Defence – потужніший дрон, здатний нести до 5 кг вибухівки, злітати вертикально у обмеженому просторі та працювати на дистанції до 100 км. Час польоту складає близько години, а швидкість під час атаки може сягати 250 км/год. Апарат можна як програмувати для ураження стаціонарних цілей, так і керувати дистанційно для ураження рухомих. Завдяки вбудованим інструментам штучного інтелекту дрон стійкий до засобів радіоелектронної боротьби, і одна людина може одночасно керувати кількома апаратами.

Друга модель HX-2 від Helsing легша, пройшла перші випробування в Україні та доопрацьовується виробником на основі бойового досвіду. Дрон запускається з пускової установки, але здатен злітати навіть у закритих приміщеннях, також має підвищену стійкість до РЕБ і можливість координованого управління групою апаратів. Неофіційно повідомлялося, що Україна тимчасово призупинила додаткові замовлення HX-2 через виявлені технічні проблеми.

Темпи підготовки контрактів і виробництва називають ''приголомшливими'' за німецькими мірками поставки очікують уже наприкінці 2026 року. Крім того, на ринок ударних дронів найближчим часом може вийти оборонний гігант Rheinmetall, презентацію моделей для Бундесверу очікують у найближчі тижні, і у разі відповідності вимогам військових ці дрони теж можуть бути включені до майбутніх замовлень.