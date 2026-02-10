Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина замовляє тисячі ударних дронів на €536 млн

10 лютого 2026, 11:34
Німеччина замовляє тисячі ударних дронів на €536 млн
Фото: uainforg.livejournal.com
Міноборони ФРН планує закупити тисячі ударних БпЛА у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence з поставками вже наприкінці цього року.

Міністерство оборони Німеччини розпочало підготовку до масштабної закупівлі тисяч ударних безпілотників у двох німецьких виробників на суму понад пів мільярда євро, а поставки планують розпочати вже наприкінці 2026 року. 

Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела та внутрішні документи. 

За даними видання, Міноборони має намір замовити дрони у стартапів Helsing і Stark Defence на загальну суму близько 536 млн євро. Документи вже подані на розгляд бюджетного комітету Бундестагу, який погоджує всі оборонні закупівлі вартістю понад 25 млн євро. Частину дронів планують передати на озброєння німецької механізованої бригади, розташованої у Литві, повна боєготовність якої запланована до 2027 року.

Закупівля охоплює дві моделі коптерів. Virtus від Stark Defence – потужніший дрон, здатний нести до 5 кг вибухівки, злітати вертикально у обмеженому просторі та працювати на дистанції до 100 км. Час польоту складає близько години, а швидкість під час атаки може сягати 250 км/год. Апарат можна як програмувати для ураження стаціонарних цілей, так і керувати дистанційно для ураження рухомих. Завдяки вбудованим інструментам штучного інтелекту дрон стійкий до засобів радіоелектронної боротьби, і одна людина може одночасно керувати кількома апаратами.

Друга модель HX-2 від Helsing легша, пройшла перші випробування в Україні та доопрацьовується виробником на основі бойового досвіду. Дрон запускається з пускової установки, але здатен злітати навіть у закритих приміщеннях, також має підвищену стійкість до РЕБ і можливість координованого управління групою апаратів. Неофіційно повідомлялося, що Україна тимчасово призупинила додаткові замовлення HX-2 через виявлені технічні проблеми.

Темпи підготовки контрактів і виробництва називають ''приголомшливими'' за німецькими мірками поставки очікують уже наприкінці 2026 року. Крім того, на ринок ударних дронів найближчим часом може вийти оборонний гігант Rheinmetall, презентацію моделей для Бундесверу очікують у найближчі тижні, і у разі відповідності вимогам військових ці дрони теж можуть бути включені до майбутніх замовлень.

Німеччинадрони

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється