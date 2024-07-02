Німецькі компанії йдуть з цивільного бізнесу в оборонний – FT
02 липня 2024, 10:55
Компанії довгими десятиліттями уникали оборонних контрактів через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом.
Все більше німецьких компаній переходить до військового обладнання та послуг, порушуючи табу на постачання зброї після вторгнення росії в Україну.
Про це пише Financial Times.
Так, минулого тижня акції виробника двигунів Deutz підскочили більш ніж на 20% після того, як він заявив, що збирається створювати танкові двигуни поряд із виробництвом мотоциклів. Інженерна група є однією з тих, хто переглядає або припиняє свою заборону на оборонні контракти.
Частина німецького бізнесу довгий час уникала зв’язків з оборонним сектором через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом. Але з лютого 2022 року деякі ключові гравці в ланцюжку постачання машинобудування країни, такі як виробник лазерів Trumpf і фірма компонентів Hawe Hydraulik, поставили під приціл військові контракти.
Кетрін Клювер Ешбрук, політолог і колишній директор Німецької ради з міжнародних відносин, сказала, що давнє ставлення до оборонного сектора швидко змінюється.
"Після трьох років війни на європейському континенті з величезними економічними втратами Німеччина, схоже, готова зробити історичний зсув", - сказала вона.
Зміна ставлення сталася після оголошення Олафа Шольца незабаром після вторгнення москви в Україну про виділення 100 мільярдів євро фонду для зміцнення оборони Німеччини та модернізації її збройних сил. Він планує відправити бронетанкову бригаду в Литву - першу постійну закордонну дислокацію в сучасній історії країни - і знову вводить строкову форму державної служби.
Опитування PwC Germany цього року показало, що майже 70% німців опитаних підтримують збільшення витрат на оборону.
"Агресивна війна росії проти України безперечно посилила усвідомлення в нашому суспільстві того, що свободу потрібно захищати військовими засобами, якщо це необхідно", - заявили в Daimler Truck, які минулого місяця оголосивши про новий контракт на постачання 1500 вантажівок для канадських військових.
Карл Хаусген, голова інженерної компанії Hawe Hydraulik, яка скасувала заборону на оборонні замовлення у 2022 році, сказав, що вторгнення росії в Україну та подальший поштовх до Європи збільшити свої військові витрати зменшили стигму навколо оборонного сектора.
"Значна частина ланцюжка поставок для оборони має зовсім інший імідж, ніж три-чотири роки тому", - сказав він.
Раніше компанія мала правило не постачати продукцію для оборонного сектору, але тепер її комітет на рівні правління оцінює замовлення на клапани та насоси, які можна використовувати у військовій техніці, включаючи транспортні засоби та кораблі.
Ця зміна також відбувається, коли німецька промисловість намагається оговтатися після зниження попиту з боку Китаю. На відміну від бурхливого оборонного сектора, автомобільна промисловість країни була змушена оголосити про масштабне скорочення робочих місць на тлі важкого переходу на електромобілі.
Lufthansa Technik, дочірня компанія групи авіакомпаній, яка має контракти на обслуговування приблизно п’ятої частини активного світового флоту, минулого року офіційно запустила підрозділ з обслуговування військових літаків. Підрозділ став бізнес-напрямком, що швидко розвивається, і збирається допомагати підтримувати німецькі гелікоптери Chinook і винищувачі F-35.
"У 2019 році ми вирішили зробити більший крок у сфері оборони, базуючись на наших відносинах з урядом Німеччини. Ми вважаємо, що взяти участь у обороні - це не лише чудова можливість для бізнесу, але й підтримка наших збройних сил, щоб вони були здатні захищати нашу країну", - сказав виконавчий директор Lufthansa Technik Міхаель фон Путткамер.