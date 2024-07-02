Німецькі компанії йдуть з цивільного бізнесу в оборонний – FT

Компанії довгими десятиліттями уникали оборонних контрактів через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом.

Все більше німецьких компаній переходить до військового обладнання та послуг, порушуючи табу на постачання зброї після вторгнення росії в Україну.

Про це пише Financial Times.

Так, минулого тижня акції виробника двигунів Deutz підскочили більш ніж на 20% після того, як він заявив, що збирається створювати танкові двигуни поряд із виробництвом мотоциклів. Інженерна група є однією з тих, хто переглядає або припиняє свою заборону на оборонні контракти.

Частина німецького бізнесу довгий час уникала зв’язків з оборонним сектором через спадщину промислового співробітництва з нацистським режимом. Але з лютого 2022 року деякі ключові гравці в ланцюжку постачання машинобудування країни, такі як виробник лазерів Trumpf і фірма компонентів Hawe Hydraulik, поставили під приціл військові контракти.