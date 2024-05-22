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Норвегія ризикує втратити статус посередника на Близькому Сході через визнання Палестини – Bloomberg

22 травня 2024, 15:33
Норвегія ризикує втратити статус посередника на Близькому Сході через визнання Палестини – Bloomberg
Фото: Главком
У 1993 році в Осло підписали перший документ між урядом Ізраїлю та Організацією визволення Палестини.

Через визнання Палестинської держави Норвегія, можливо, закрила двері для своєї історичної ролі посередника на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Акцент країни на можливості спілкуватися з обома сторонами тривалого конфлікту символізується мирними угодами 1993 року, підписаними в Осло. Документ підписали уряд Ізраїлю та Організація визволення Палестини. Ця “проміжна” домовленість, якій вже понад 30 років, є нагадуванням про спроби скандинавської країни знайти постійне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Цією символічною акцією, яка не має реального значення, уряд повністю позбавив Норвегії своєї ролі потенційного мирного посередника в цьому конфлікті”, – сказала лідер опозиційної "Партії прогресу" Сильві Лістхауг в інтерв’ю газеті VG.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере зі свого боку заявив, що палестинська держава є необхідною умовою для досягнення миру на Близькому Сході.  

Ми більше не можемо чекати, поки конфлікт буде вирішено, перш ніж ми визнаємо державу Палестина”, – додав він.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде водночас заявив, що уряд, як і раніше, хоче “тісного контакту” з Ізраїлем і залишається “другом” країни, повідомляє громадський мовник NRK.

 

 

 

 

НорвегіяБлизький Східвійна в Україніросія окупанти

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