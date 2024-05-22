Норвегія ризикує втратити статус посередника на Близькому Сході через визнання Палестини – Bloomberg
Через визнання Палестинської держави Норвегія, можливо, закрила двері для своєї історичної ролі посередника на Близькому Сході.
Про це пише Bloomberg.
Акцент країни на можливості спілкуватися з обома сторонами тривалого конфлікту символізується мирними угодами 1993 року, підписаними в Осло. Документ підписали уряд Ізраїлю та Організація визволення Палестини. Ця “проміжна” домовленість, якій вже понад 30 років, є нагадуванням про спроби скандинавської країни знайти постійне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.
“Цією символічною акцією, яка не має реального значення, уряд повністю позбавив Норвегії своєї ролі потенційного мирного посередника в цьому конфлікті”, – сказала лідер опозиційної "Партії прогресу" Сильві Лістхауг в інтерв’ю газеті VG.
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере зі свого боку заявив, що палестинська держава є необхідною умовою для досягнення миру на Близькому Сході.
“Ми більше не можемо чекати, поки конфлікт буде вирішено, перш ніж ми визнаємо державу Палестина”, – додав він.
Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде водночас заявив, що уряд, як і раніше, хоче “тісного контакту” з Ізраїлем і залишається “другом” країни, повідомляє громадський мовник NRK.