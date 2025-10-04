Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Норвегія відправила F-35 до Польщі для перехоплення дронів і літаків

04 жовтня 2025, 18:14
Норвегія відправила F-35 до Польщі для перехоплення дронів і літаків
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня.

Відправлені до Польщі норвезькі винищувачі F-35 будуть готові збивати дрони й літаки, якщо вони порушать повітряний простір країни.

Про це пише Polskie Radio24 з посиланням на заяву уряду Норвегії.

"Наша місія в Польщі полягатиме насамперед у захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати [обʼєкти], що порушують польський повітряний простір", — заявив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він додав, що рішення про заходи проти літальних апаратів у повітряному просторі Польщі в кожній окремій ситуації ухвалюватиме командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі.

"Ми посилили спостереження і стримування на східному фланзі Альянсу. Військова присутність союзників у країнах, що межують з росією, значно зросла", — зазначив Флаам.

Норвезькі пілоти базуватимуться в районі Познані з жовтня.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе Сандвік повідомляв, що винищувачі F-35 прибудуть до Польщі "найближчими днями". Це, за його словами, має стати превентивним заходом і утримати Кремль від подальших провокацій.

ПольщаНорвегіяНАТОдрониF-35

