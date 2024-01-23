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Нове занепокоєння на українському полі бою: ракети КДНР – The New York Times

23 січня 2024, 17:02
Нове занепокоєння на українському полі бою: ракети КДНР – The New York Times
Фото з відкритих джерел
На 23-му місяці повномасштабної війни росії в Україні армія рф починає розгортати північнокорейську зброю, поки Київ усе ще чекає на нові комплекси ППО від Вашингтона.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

В США і Євросоюзі занепокоєні можливими поставками ракет з Північної Кореї до росії. 

На думку офіційних осіб у Вашингтоні і Брюсселі, боєприпаси КНДР можуть виявитися важливими на полі бою в момент надзвичайної вразливості України.

"Хоча багато північнокорейських артилерійських снарядів виявилися поганими -  деякі, схоже, були виготовлені десятиліття тому і вони дають росіянам можливість бити по українським силам, які економлять свої запаси, що скорочуються. Європейські країни пообіцяли Україні величезне поповнення запасів, але наразі, здається, вдалося зібрати лише близько 300 000 артилерійських снарядів", - пише видання.

Найбільше занепокоєння викликають ракети, від Пентагону до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Низка чиновників сказали, що вони побоюються, що росіяни сподіваються використовувати ракети, щоб подолати західну ППО, хоча наразі кількість переданих ракет невелика, ймовірно, менше 50, офіційні особи США і Європи вважають, що їх може бути набагато більше.

"І на відміну від артилерійських снарядів, Північна Корея не відправляє своє старе обладнання. Аналіз ... показав, що ракети, які надаються росії, є новішими за своєю конструкцією. А офіційні особи США кажуть, що ці ракети виявилися такими ж точними, як і російське обладнання власного виробництва", - пише The New York Times.

За словами офіційних осіб та аналітиків у Південній Кореї, війна в Україні дає КНДР те, чого вона відчайдушно потребує: випробувальний полігон, щоб побачити, як її новий ракетний арсенал, розроблений для конфлікту з Сеулом та США, справляється з протиповітряною обороною, розробленою Заходом.

"Основна частина ракет, якими обстрілюють Україну, все ще виробляється в росії. Але якщо Північна Корея збільшить свої поставки, Україна може бути змушена використовувати дорогоцінні снаряди протиповітряної оборони, що може бути руйнівним для України, якщо додаткове військове фінансування не буде схвалено Конгресом. ... Якщо росія зможе отримати ще більше північнокорейських ракет, вона зможе легше подолати українську оборону", - резюмують автори статті.

Нещодавно Україна підтвердила, що росія почала використовувати ракети з КНДР.

 

РосіяКНДРракети

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