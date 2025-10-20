Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти

20 жовтня 2025, 21:55
Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти
Завод може відновити виробництво на початку листопада.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що входить до складу компанії "Роснефть", припинив первинну переробку нафти в неділю, 19 жовтня, після удару безпілотників.

Про це повідомляє  Reuters.

Нафтопереробний завод зупинив установку дистиляції нафти CDU-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу, або близько 138 540 барелів на добу. Інша основна установка, CDU-9, зупинилася ще в неділю.
 
Первинна переробка нафти на нафтопереробному заводі була раніше призупинена після того, як минулого місяця завод атакували дрони. Завод може відновити виробництво на початку листопада.
 
За даними галузевих джерел, минулого року нафтопереробний завод переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного палива та 1,27 млн тонн мазуту.
Росіянафтавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
Що пропонує ринок азартних ігор в Україні своїм гравцям
16 жовтня 2025, 17:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється