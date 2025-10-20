Новокуйбишевський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти

Завод може відновити виробництво на початку листопада.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що входить до складу компанії "Роснефть", припинив первинну переробку нафти в неділю, 19 жовтня, після удару безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Нафтопереробний завод зупинив установку дистиляції нафти CDU-11 потужністю 18 900 метричних тонн на добу, або близько 138 540 барелів на добу. Інша основна установка, CDU-9, зупинилася ще в неділю.

Первинна переробка нафти на нафтопереробному заводі була раніше призупинена після того, як минулого місяця завод атакували дрони. Завод може відновити виробництво на початку листопада.

За даними галузевих джерел, минулого року нафтопереробний завод переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, виробив 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного палива та 1,27 млн тонн мазуту.