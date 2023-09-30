Новопризначений топ-генерал США офіційно вступив на посаду
30 вересня 2023, 10:31
CNN
Міллі офіційно передав свої повноваження наступнику - генералу Чарльзу Брауну, який раніше очолював Військово-повітряні сили.
Про це Міністерство оборони США написано в X (Twitter).
Церемонія передачі повноважень новому голові Об’єднаного комітету начальників штабів відбулась на військовій базі Майєр Хендерсон Холл біля Вашингтона.
В супроводі оркестру на марші Марк Міллі передав командування головнокомандувачу ВПС генералу Чарльзу Брауну.
На церемонії були присутні президент США Джо Байден і голова Пентагону Ллойд Остін.