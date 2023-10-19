Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico

Американське видання Politico окреслило портрет нового начальника Об'єднаного комітету штабів США Чарльза Брауна, який відрізняється темпераментом від відставного генерала Міллі і який неодноразово змушував українців хапатися за серце через його "невтішні" коментарі про війну з росіянами. Новий головнокомандувач США, на відміну від Міллі, більш стриманий у висловлюваннях і більш схильний до надання потужнішої допомоги Києву. Так, він давно виступав за надання Україні американських літаків F-16 і не боявся міфічної ескалації з боку росії, про яку постійно згадував Міллі.

Американські військові розпочинають свою кампанію на підтримку Ізраїлю з іншим за характером головнокомандувачем: який говорить лагідно і тримається подалі від політичних баталій Вашингтона. Сі Кей Браун – більш спокійний лідер, ніж його попередник Марк Міллі. Дехто стверджує, що це – саме те, що зараз потрібно Пентагону, пише Politico.

Як зазначає видання, лише два тижні тому генерал Браун замінив на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, який протягом чотирьох років на цій посаді був схильний до довгих промов і чиї різкі коментарі викликали критику зліва, справа і навіть іноді всередині адміністрації Байдена.

На відміну від Міллі, на думку журналістів Politico, Браун – інтроверт, відомий тим, що більше слухає, ніж говорить: командувач, який не має бажання вплутуватися в політику. Видання зауважує, що Браун пропрацював на новій посаді менше тижня, як 7 жовтня прокинувся від ранкового телефонного дзвінка з повідомленням про те, що Хамас розпочав смертоносну атаку на Ізраїль. Він провів день у розмовах з іншими старшими військовими офіцерами і моніторингу повідомлень про розгортання й ескалацію насильства.

Ця атака і подальші бойові дії ставлять Брауна у складне становище – наглядати за підтримкою США одразу двох іноземних воєн: Ізраїлю та України. І він, швидше за все, на відміну від Міллі, як вважає Politico, працюватиме більше за лаштунками, ніж публічно.

"Браун не з тих, хто робить новини. Під час публічних виступів він, як правило, дотримується фактів і рідко демонструє емоції. Браун не говорив публічно про атаку Хамас, а зробив це лише через кілька днів після неї, надавши своїм цивільним колегам можливість взяти на себе ініціативу в поширенні повідомлень", – пише Politico.

Як зауважує видання, Міллі, безперечно, був одним із найвідповідальніших голів Об'єднаного комітету начальників штабів у сучасній історії, якому приписують управління збройними силами під час найзначущих кризових ситуацій в Америці за останні кілька років – пандемії COVID-19, вторгнення росії в Україну. Але непередбачувані коментарі часом робили його громовідводом і, як дехто каже, політизували військових.

Свою останню промову на посаді голови наприкінці минулого місяця Міллі використав для того, щоб наголосити, що військові складають присягу на Конституції, а не "диктатору". Це було сприйнято як ляпас його колишньому начальнику, президенту Дональду Трампу, який перед тим пропонував стратити Міллі.

Натомість Браун не робив жодних публічних коментарів, навіть коли його затвердження на посаді голови було відкладено на чотири місяці через багатомісячне блокування сенатором-республіканцем. Politico посилається на аналітиків, які кажуть, що спокійний підхід Брауна дозволить військовим лідерам не висовуватися і зосередитися на виконанні поточної роботи.

"Я думаю, що для відносин між американською громадськістю і військовими, а також між політичними лідерами і військовими було б дуже добре мати когось, хто слухає так само уважно і говорить так само мало, як генерал Браун", – вважає директор департаменту зовнішньої і оборонної політики консервативного Американського інституту підприємництва Корі Шейк.

Втім, видання констатує, що попереду на Брауна чекають і нові виклики. Тепер йому доведеться збалансувати американську військову допомогу для гарячих воєн в Європі та на Близькому Сході в той час, коли американські оборонні підрядники вже намагаються встигнути за попитом, викликаним війною в Україні. І він матиме обмежену кількість помічників, які допоможуть йому, оскільки сенатор від Алабами Томмі Тубервілль продовжує блокувати призначення військових на вищі посади.

Politico також зазначає, що Браун вже працює над жонглюванням тезою про "дві війни". Після того, як у неділю він підтримав рішення про відправку авіаносної ударної групи до східного Середземномор'я, генерал швидко повернувся до питання України. Минулого понеділка він вирушив до Брюсселя, щоб зустрітися з європейськими лідерами і закликати їх зберегти темпи військової підтримки Києва.

У коментарі журналістам після поїздки генерал висловив упевненість, заявивши, що американські військові можуть підтримати потреби як Ізраїлю, так і України. "Ніхто не каже, що ми вирішуватимемо одну проблему за раз. Тому ми, як міністерство, повинні бути в змозі відповісти на всі ці виклики", – цитує Politico Брауна.

Видання нагадує, що генерал Браун має досвід переходу від кризи до кризи. Він очолював Центральне командування ВПС США, коли тодішній президент Барак Обама завдав перших американських авіаударів по Ісламській державі у 2015 році. І він командував Тихоокеанськими ВПС, коли на початку 2020-го в Китаї спалахнула пандемія COVID-19.

Втім, Міллі гучно дав зрозуміти, що військові не будуть сліпо виконувати незаконні накази під час бурхливого терміну Трампа. Якщо Трамп буде переобраний 2024 року, похмуро прогнозує Politico, Брауну доведеться знайти свій власний спосіб керувати непередбачуваним головнокомандувачем.

Видання також пригадує, що Міллі разом із міністром оборони Ллойдом Остіном створили Контактну групу з питань оборони України і налагодили відносини з колегами по всій Європі, які мали вирішальне значення для згуртування підтримки Києва. Але, на думку Politico, і Браун не завжди працює в тиші. Адже після того, як Джордж Флойд помер під арештом в поліції влітку 2020 року, Браун, який очікував на затвердження Сенатом, щоб стати першим чорношкірим начальником штабу ВПС, випустив емоційне відео, в якому розповів про свій досвід як чорношкірого льотчика. Під час нещодавнього виступу перед журналістами Браун розповів про свою реакцію в перші години після нападу Хамас. Тож він може бути ще більш за Міллі схильним до публічних виступів, не виключає видання.

Нинішні та колишні колеги описують Брауна як хорошого слухача, який вважає за краще поглинути всю інформацію, перш ніж приймати рішення, але потім діє, коли це необхідно. І вони кажуть, що він вміє переконатися, що ніхто не відчуває себе виключеним з процесу. За словами колег, ці навички вже стали йому в нагоді при формуванні підтримки війни в Україні, коли Браун обіймав посаду начальника штабу ВПС.

"Найчастіше йшлося про намагання досягти певного консенсусу, тобто про те, щоб люди мали свою частку в грі", – пригадав генерал-лейтенант у відставці Джеффрі Гарріган, колишній командувач ВПС США в Європі та Африці до середини 2022 року, який тісно співпрацював з Брауном, тодішнім начальником штабу ВПС, коли росія розпочала своє вторгнення в Україну.

"Деякі іноземні партнери могли б вітати зміну тенденції Міллі говорити те, що він думає. Адже колишній голова наробив галасу минулої осені, заявивши під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка, що перемога України не може бути досягнута військовим шляхом, і припустив, що є вірогідність початку перемовин із росією взимку. Ці коментарі змусили високопосадовців адміністрації запевняти Україну, що вони не підривають її мету – вигнання російських окупантів", – завершує свій аналіз Politico.

Джерело: Politico