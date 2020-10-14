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Новий екіпаж МКС вирушив на орбіту

Політ корабля вперше пройде по надкороткій двовитковій схемі і займе трохи понад три години.
З Байконуру в середу стартувала ракета-носій "Союз-2.1а" з транспортним пілотованим кораблем "Союз МС-17" і новим екіпажем Міжнародної космічної станції.
Новий екіпаж МКС вирушив на орбіту Казахстан, Байконур, 29 травня 2014 року. З російського космодрому Байконур стартувала російська ракета-носій Союз ТМА-13 М, яка доставила міжнародний екіпаж до Міжнародної космічної станції. Під час перебування на МКС екіпаж планує тричі вийти у відкритий космос і здійснити 31 експеримент, зокрема, відпрацює систему прогнозування природних катастроф. Фото: АFР

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Ракета штатно стартувала о 8:45 за місцевим часом з майданчика №31. О 8:53 "Союз МС-17" штатно відокремився від третього ступеня ракети-носія "Союз-2.1а" і взяв курс на МКС.

Політ корабля вперше пройде по надкороткій двовитковій схемі і займе трохи понад три години. Стиковка з модулем "Світанок" російського сегмента станції пройде о 11:52, що має стати рекордом.

На МКС вирушили космонавти "Роскосмосу" Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, а також астронавт NASA Кетлін Рубінс. Вони проведуть на орбіті 177 діб, заплановані 55 наукових експериментів і два виходи у відкритий космос. Перший буде пов'язаний з обслуговуванням систем і підготовкою нового шлюзового відсіку, другий - з прийомом нового багатофункціонального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", який відправлять до МКС навесні.

Рижиков розповідав, що його команда доставить на МКС обладнання для пошуку витоку повітря, який на станції виявили в серпні і не змогли досі локалізувати й перекрити. Також вони збиралися привезти на МКС герметик.

Зараз на борту МКС працюють росіяни Анатолій Іванишин, Іван Вагнер і американець Кріс Кессіді. Вони мають повернутися на Землю 22 жовтня.

Передполітна підготовка екіпажів "Союзу МС-17" проходила в умовах суворих медико-санітарних заходів проти COVID-19. У Центрі підготовки космонавтів (ЦПК) ім. Гагаріна впевнено виключили, що коронавірус може потрапити на МКС.

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14 10 2020 15:57
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