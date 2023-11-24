Nvidia відкладає випуск чипів ШІ Китая через санкції США

Американський виробник напівпровідників Nvidia попередив китайських клієнтів, що відкладає запуск процесора H20 для прискореного навчання штучного інтелекту.

Наразі компанія відклала їх до першого кварталу 2024 року

Про це пише Reuters.

Відкладений чип - H20 це найпотужніший з трьох орієнтованих на Китай чипів, які Nvidia розробила для дотримання нових експортних обмежень США, пише видання.

Це може зменшити конкуренцію Nvidia на ринку Китая з такими конкурентами, як Huawei.

Очікувалося, що американський гігант з виробництва мікросхем запустить нові продукти 16 листопада цього року.

Проте запуск H20 був перенесений на перший квартал наступного року.

Один з співрозмовників сказав, що це може відбутися в лютому чи березні 2024го.

В Nvidia відмовилися коментувати ситацію.

Також співрозмовники Reuters на умовах анонімності повідомили, що випуск H20 затримується через проблеми, з якими зіткнулися виробники серверів під час його інтеграції.

Так, новий чип розроблено відповідно до експортних обмежень США, введених в вересні минулого року, і він є найпотужнішим із трьох процесорів, орієнтованих на Китай, - L20 і L2.

В серпні минулого року уряд США заборонив Nvidia експортувати в росію і Китай 2 типи процесорів, які призначені для прискорення завдань машинного навчання.

Нова ліцензійна вимога стосувалася всіх продуктів Nvidia, що містять інтегральні схеми A100 і H100.

Восени того року Nvidia представила ШІ-чипи A800 і H800, які призначені для Китаю та адаптовані під експортні обмеження, але і на них ввели заборону.

Компанія розробила ще три нові процесори для китайського ринку - H20, L20 і L2. SemiAnalysis проаналізував специфікації цих чипів і дійшов висновку, що вони володіють більшістю новітніх функцій Nvidia для роботи зі ШІ, але їхні показники обчислювальної потужності скорочені для відповідності новим правилам США.

Експортні обмеження дають змогу конкурентам Nvidia збільшити частку на китайському ринку.

І такі інтернет-гігант КНДР Baidu розмістив велике замовлення на ШІ-чипи виробництва Huawei, розповіли в листопаді джерела агентства.

Ми також писали, що уряд США має докази, що китайські фірми беруть участь у поставках обладнання для армії росії в обхід санкцій.