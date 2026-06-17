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ОАЕ розробляють новий проєкт, щоб позбутися залежності від Ормузької протоки

17 червня 2026, 14:33
ОАЕ розробляють новий проєкт, щоб позбутися залежності від Ормузької протоки
Фото: rian.com.ua
Країна прагне до повної незалежності від протоки незалежно від того, чи буде вона відкрита для судноплавства.
Об’єднані Арабські Емірати розробляють масштабний план, який має дозволити країні мінімізувати залежність від Ормузької протоки — одного з найважливіших морських маршрутів для світової торгівлі нафтою.
 
Про це пише видання Bloomberg.
 
Міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зейуді заявив, що країна прагне до повної незалежності від протоки незалежно від того, чи буде вона відкрита для судноплавства. За його словами, Емірати вже частково обходять Ормузьку протоку завдяки нафтопроводу до Фуджейри, через який транспортується частина нафтових вантажів до портів на узбережжі Оманської затоки.
 
Ключовим елементом нового проєкту стане масштабна модернізація та розширення східних портів Дібба, Фуджейра та Хор-Факкан, які розташовані поза межами Ормузької протоки. Також планується будівництво нового порту на узбережжі Оманської затоки.
 
Окрім цього, влада країни має намір інвестувати у розвиток трубопроводів, залізничної та автомобільної інфраструктури для покращення логістики між нафтовидобувними районами, нафтопереробними підприємствами та східними портами. В ОАЕ також вивчають додаткові можливості для експорту скрапленого природного газу, нафтохімічної продукції та інших енергетичних ресурсів в обхід Ормузької протоки.
 
Водночас експерти зазначають, що хоча транспортування нафти через нову інфраструктуру може стати повністю незалежним від Ормузу, переорієнтувати експорт СПГ та алюмінію буде значно складніше. Крім того, країна досі суттєво залежить від портів у Перській затоці, зокрема від найбільшого контейнерного хабу регіону – Джебель-Алі.
 Терміни реалізації та вартість проєкту поки не розголошуються. Відомо лише, що всі ініціативи перебувають на стадії планування.

 

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