"Об'єднані знищенням московської потвори". Данілов прокоментував дипломатичний скандал між Польщею та Україною

Данілов наголосив, що саме Польща після повномасштабного вторгнення рф передала Україні першу партію зброї.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на закиди про погіршення стосунків між Україною та Польщею і заявив, що обидві країни об’єднанні спільною європейською історією та дружніми зв’язками.

Про це він написав у своємуTwitter.

"Польща і Україна єдині у своєму союзі незламних! Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", - написав Данілов.

Він наголосив, що польська держава і польський народ стоять пліч-о-пліч з Україною від першої хвилини повномасштабної війни проти "російського мороку і московської дикості".

"Дякуємо за все! Ми пам’ятаємо, хто перший простягнув Україні рушницю і хліб! Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння", - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що саме Польща після вторгнення російської терористичної держави 24 лютого 2022 року передала Україні першу партію зброї, а також необхідні тоді міномети.