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Оборонні компанії шукають масштаб у перегонах за боєприпасами для України – FT

14 жовтня 2024, 13:34
Оборонні компанії шукають масштаб у перегонах за боєприпасами для України – FT
За останні два роки країни ЄС наростили виробництво снарядів в рази.

Західні союзники Києва наростили виробництво снарядів, але цієї кількості недостатньо, аби покрити потреби ЗСУ і відновити запаси.

Про це інформує британська газета Financial Times.

Поки триває війна в Україні німецький концерн Rheinmetall відкрив в австралійському Квінсленд новий завод боєприпасів спільно з місцевим підрядником NIOA. 

Тепер компанія виробляє десятки тисяч артилерійських снарядів для України. Спочатку їх експортують до Німеччини, де Rheinmetall начиняє вибухівкою.

Rheinmetall наступного року планує збільшити річне виробництво на заводі на 25% до 55 тисяч снарядів. 

Австрійська філія NIOA заявляє, що зі збільшення капіталу може виробляти в рік до 100 тисяч боєприпасів.

Оборонні компанії світу наростили виробництво від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет. Проте цього досі недостатньо, щоб поповнити запаси країн, які передали зброю Україні зі своїх складів.

Так, німецький Rheinmetall планує збільшити виробництво 155-мм боєприпасів приблизно до 1,1 млн одиниць з 2027 року, а ще в лютому 2022 вироблялось всього 100 тисяч.

Шведська Saab заявила, що потужність її бізнесу, що включає боєприпаси, подвоїлася до 200 тисяч одиниць на рік і незабаром компанія знову подвоїть число до 400 тисяч.

Британська Thales UK планує подвоїти виробничі потужності своїх заводів у Північній Ірландії протягом наступних двох років і ще раз подвоїти їх вже у 2028 року.

На тлі темпів виробництва в росії потуги західних компаній усе ще не вражають. 

За оцінками Кільського інституту світової економіки, армія рф може витрачати до 10 тисяч снарядів на добу, а за таких темпів Німеччина б виснажила свої річні запаси боєприпасів за 70 днів.

Видання пише, що причинами проблем зі збільшення виробництва є нестача сировини. Зокрема, йдеться про бавовняний лінт, пух, який необхідний для виробництва нітроцелюлози для артилерійських снарядів та вибухових речовин.

Ще одна проблема - тривалий цикл виробництва. Від ухвалення рішення про інвестиції до фактичного збільшення виробництва може пройти два-три роки.

Наступна перепона полягає у довготривалості контрактів. Компаніям потрібні тривалі угоди, щоб залучати інвестиції та нарощувати темпи роботи.

Разом з тим Київ заявив, що Україна розробила ракетну програму, гроші на неї вже знайшли.

 

війна в Україніснарядивиробництво

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