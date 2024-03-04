Обвинувачений у витоку інформації з Пентагону визнав себе винним, йому загрожує багаторічне ув'язнення

Прокурори рекомендували суду призначити покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.

Четвертого березня обвинувачений у витоку інформації з Пентагону військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра визнав себе винним, що підтвердив у федеральному суді в Бостоні.

Про це повідомляє Reuters.

22-річний чоловік визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони, у зв'язку з витоком минулого року великої кількості секретних записів групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord. В обмін на визнання провини прокурори погодилися не звинувачувати Тейшейру в подальших порушеннях Закону про шпигунство або інших злочинах. Він погодився бути засудженим щонайменше до 11 років ув'язнення, а прокурори заявили, що рекомендуватимуть 16 років і вісім місяців ув'язнення.

Окружний суддя США Індіра Талвані призначила винесення вироку на 27 вересня.

Нагадаємо, що Тейшейра був льотчиком 1-го класу на авіабазі Національної гвардії Отіс Ейр на мисі Кейп-Код в штаті Массачусетс, де він працював стажистом з операцій кіберзахисту.

Незважаючи на те, що Тейшейра був рядовим льотчиком, він мав надсекретний допуск до державної таємниці і з січня 2022 року отримав доступ до сотень секретних документів, пов'язаних з темами, що стосуються, зокрема, вторгнення росії в Україну.