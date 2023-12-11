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В Пентагоні оголосили перші результати перевірки витоку документів Discord Leaks

11 грудня 2023, 21:05
В Пентагоні оголосили перші результати перевірки витоку документів Discord Leaks
Фото: hackersnews.org.ua
Сьогодні Міністерство Повітряних сил США повідомило про притягнення до дисциплінарної відповідальності 15 військових Національної гвардії через скандал Discord Leaks.

Мова про злив секретних документів Пентагону Джеком Тейшейрою.

Про це Повітряні сили США написали на сайті.

"До несанкціонованого витоку інформації причетний сам Тейшейра. Проте в 102-му підрозділу розвідувального крила Розвідувального управління Повітряних сил Нацгвардії США не вжили заходів після того, як стало відомо про дії військового", - йдеться на сайті. 

В звіті йдеться про те, що є низка "непрямих факторів", які зробили можливим скандал з витоком інформації: непослідовні і неточні інструкції військовослужбовцям, неефективна процедура дисциплінарних стягнень і відсутність належної пильності з боку командування.

Керівництво Повітряних сил американської Нацгвардії оголосили дисциплінарні покарання для 15 військовослужбовців. Командир 102-го розвідувального крила полковник Шон Райлі був відсторонений,одному з його заступників оголосили догану.

В 102-ій групі розвідки, спостереження і рекогносцировки у складі крила, де проходив службу Тейшейра, відсторонили від виконання завдань, які передоручили іншим підрозділам в складі ПС США. 

Разом з тим, Повітряні сили США надали звіт про посилення заходів безпеки для недопущення подібних витоків.

Мова йде про посилення обмеженого доступу до секретної інформації, додаткових рекомендацій щодо багаторівневого фізичного захисту об'єктів і систем та посилення відповідальності за підозрілу поведінку.

Нагадаємо, що в квітні цього року військовослужбовець "зливав" дані з початку повномасштабного вторгнення росії.

Джек Тейшейра, звинувачений у витоку секретних документів, публікував секретну інформацію протягом місяців.

 
ПентагонDiscord LeaksТейшейра

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