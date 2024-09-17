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Очільник грузинського уряду прокоментував чутки про позбавлення країни безвізу як "покарання" від ЄС

17 вересня 2024, 16:53
Очільник грузинського уряду прокоментував чутки про позбавлення країни безвізу як
Фото: gettyimages.com
Щодо санкцій США, то Кобахідзе вважає, що це може бути впливом на парламентські вибори у Грузії.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "дешевим шантажем" намір Євросоюзу призупинити безвізовий режим із Тбілісі.
 
Про це повідомляє видання Interpressnews.
 
"Насправді, я не знаю, це якась спроба дешевого шантажу - вони хочуть донести до людей, що якщо грузинське суспільство не поверне кривавий режим, "Єдиний національний рух" до влади, у цьому випадку суспільство буде покаране", - зауважив глава грузинського уряду.
 
Перед цим видання Formula оприлюднило новину про те, що на рівні ЄС фактично досягнули домовленості про припинення безвізового руху для Грузії після виборів, якщо ситуація буде погіршуватися, а демократичні засади - порушуватися. 
 
Вибори до парламенту Грузії пройдуть 26 жовтня.
 
Щодо санкцій з боку США, то Кобахідзе вважає цей крок спробою вплинути на вибори у Грузії.
ЄСГрузіявійна в Україніросія окупанти

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