Однією з країн, що прийматимуть тренувальну місію ЄС для українських військових буде Польща

Польща буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Безперечно, місія не буде розміщуватися безпосередньо в Україні, а в сусідніх з Україною країнах. Польща, звісно, одна з них", - сказав дипломат.

Він також сказав, що ЄС знайде спосіб далі фінансувати зброю для України - на запитання журналістки про інформацію, що з фінансуванням через Європейський фонд підтримки миру з’явились проблеми.

"Грошей достатньо, не турбуйтесь про гроші", - відповів Жозеп Боррель.

Раніше неофіційно повідомлялося, що штаб-квартири місії можуть розмістити у Польщі та Німеччині.

У неділю стало відомо, що Франція у рамках місії візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців.