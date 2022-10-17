ПОЛІТИКА НОВИНИПольща буде однією з країн, на території яких проходитимуть навчання українські військові в рамках новоствореної тренувальної місії ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Однією з країн, що прийматимуть тренувальну місію ЄС для українських військових буде Польща
Фото: Укрінформ
Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі ЗМІ сказав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
"Безперечно, місія не буде розміщуватися безпосередньо в Україні, а в сусідніх з Україною країнах. Польща, звісно, одна з них", - сказав дипломат.
Він також сказав, що ЄС знайде спосіб далі фінансувати зброю для України - на запитання журналістки про інформацію, що з фінансуванням через Європейський фонд підтримки миру з’явились проблеми.
"Грошей достатньо, не турбуйтесь про гроші", - відповів Жозеп Боррель.
Раніше неофіційно повідомлялося, що штаб-квартири місії можуть розмістити у Польщі та Німеччині.
У неділю стало відомо, що Франція у рамках місії візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців.
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17 10 2022 11:33 МЕДІА
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