Окружний адмінсуд Києва скасував нову редакцію українського правопису - адвокат

Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році році ухвалили нову редакцію українського правопису.

Про це повідомили адвокат Дмитро Ільченко та проєкт PROSUD, пише "Громадське".

За словами Ільченка, позов направили "для захисту української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів". Адвокат заявив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис. Мовляв, це не є його компетенцією.

"Також під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни фактично "на коліні", - додав Ільченко.

Ільченко зазначив, що рішення суду набуде чинності після його апеляційного перегляду, якщо уряд подасть апеляцію.

У проєкті PROSUD таке рішення адмінсуду розкритикували.

"Цікаво, що позивачами в цій справі виступили учениця 7 класу з Херсону та ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. Кравець також фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", - заявили там.

Ми звернулися за коментарем до ОАСК та Міністерства освіти та науки для підтвердження інформації, відповідь очікуємо.

Що це за правопис?

Новий український правопис уряд схвалив у травні 2019 року. Він замінив редакцію 1992 року. Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису. Таке рішення ухвалили "з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм".

З травня 2019 року, коли нову редакцію оприлюднили на сайті МОН, в усному мовленні та письмі слід використовувати саме її. Мовознавці зазначили, що у новій редакції українського правопису 95% норм залишилися тими ж, що й були у попередній.