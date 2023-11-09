Окупанти заявили про ракетний обстріл міста Скадовськ в Херсонській області: є влучання по базі росіян

Відомо про загиблих та поранених.

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вранці у четвер, 9 листопада, відбувся удар по місцю дислокації російських військових. Інформацію про "приліт" уже підтвердили російські ЗМІ та так званий губернатор Херсонської області від росії Володимир Сальдо, якого напередодні засудили в Україні до 15 років позбавлення волі.

Як заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ракети влучили у будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі вулиць Гагаріна та Портової.

"Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не повернуться додому", - написав він у Telegram.

Потужні вибухи в місті пролунали приблизно о 10 ранку. російські "воєнкори" у соцмережах пишуть, що "все дуже погано". За неперевіреною інформацією удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз місце влучання оточене, там працюють спеціальні служби окупантів.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що внаслідок удару постраждали "жителі Скадовська". Він називає цифру в 11 осіб, які отримали поранення та госпіталізовані до лікарні. Сальдо запевняє, що нібито одну ракету збила ППО, а друга нібито "атакувала приватний сектор", через що пошкоджені будинки.