Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Окупанти заявили про ракетний обстріл міста Скадовськ в Херсонській області: є влучання по базі росіян

09 листопада 2023, 12:29
Окупанти заявили про ракетний обстріл міста Скадовськ в Херсонській області: є влучання по базі росіян
Джерело: t.me/andriyshTime
Відомо про загиблих та поранених.

В тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вранці у четвер, 9 листопада, відбувся удар по місцю дислокації російських військових. Інформацію про "приліт" уже підтвердили російські ЗМІ та так званий губернатор Херсонської області від росії Володимир Сальдо, якого напередодні засудили в Україні до 15 років позбавлення волі.

Як заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ракети влучили у будівлю колишнього колгоспу "Радянська Україна" на розі вулиць Гагаріна та Портової.

"Все заблоковано, і близько не пускають. Вже відомо про  мінімум 15 поранених та п'ять "хороших русских", що ніколи не повернуться додому", - написав він у Telegram.

Потужні вибухи в місті пролунали приблизно о 10 ранку. російські "воєнкори" у соцмережах пишуть, що "все дуже погано". За неперевіреною інформацією удар прийшовся по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Зараз місце влучання оточене, там працюють спеціальні служби окупантів.

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що внаслідок удару постраждали "жителі Скадовська". Він називає цифру в 11 осіб, які отримали поранення та госпіталізовані до лікарні. Сальдо запевняє, що нібито одну ракету збила ППО, а друга нібито "атакувала приватний сектор", через що пошкоджені будинки.

війнаокупаціяатакаСкадовськ

Останні матеріали

Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна
Політика
Чи хоче Захід перемоги України? Кому насправді вигідна "патова ситуація" – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 11:19
Комплекс
Хліб та Видовища
Комплекс "Наполеона" у Рідлі Скотта. Рідлі Скотт – найкращий аргумент для наступного терміну Джо Байдена – Майкл Шульман
Переклад iPress – 09 листопада 2023, 09:51
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється