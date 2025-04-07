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ПОЛІТИКА

Окупація Запорізької АЕС росією стає основною перешкодою на шляху до миру – WP

07 квітня 2025, 19:21
Окупація Запорізької АЕС росією стає основною перешкодою на шляху до миру – WP
Фото: УНН
Зараз АЕС не працює.

Найбільша в Європі АЕС – Запорізька – ймовірно стане одним із ключових каменів спотикання у мирних переговорах, оскільки Україна не може собі дозволити її перебування в руках росіян, а росіяни вже оголосили окупований об'єкт своєю законною здобиччу.

Про це пише Washington Post.

Видання зазначає, що ЗАЕС була одним із символів енергетичної, а отже і економічної незалежності України. Вона виробляла 20% всієї української електроенергії, чого було достатньо не лише для забезпечення власних потреб, але й для експорту в Європу.

Але тепер станція перетворилася на інший символ – символ російського прагнення захопити Україну та підкорити її економіку своїм потребам. Або принаймні зруйнувати надії українців на процвітання у складі Європейського Союзу.

Зараз АЕС не працює. Натомість росіяни перетворили її на військову базу та тренуються вбивати українців, атакуючи місто Нікополь, розташоване навпроти станції на іншому березі Дніпра. Керівник Нікопольської військової адміністрації Юрій Бахно розповів, що після захоплення ЗАЕС росіяни почали тренувати там новобранців відпрацьовувати артилерійські та безпілотні удари по його місту. За весь час загинуло 79 жителів Нікополя, 400 поранено, пошкоджено близько 7 тисяч будівель.

Постійна російська окупація АЕС є найгіршим сценарієм для України, зазначає автор публікації. Це означає, що Україна і далі втрачатиме енергетичний потенціал, який давала станція. Також це означає, що мешканці Енергодара, міста-супутника станції, ніколи не зможуть повернутися додому. Для нікопольців це теж означатиме постійну загрозу.

Білий дім запропонував свій сценарій деокупації ЗАЕС: американський контроль над нею був би "найкращим захистом для цієї інфраструктури", заявила журналістам прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт. 

Однак президент України Володимир Зеленський відкинув цю ідею, наголосивши, що АЕС є власністю української держави. росія теж не виявляє бажання віддавати вкрадене.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що перезапуск захопленої Запорізької атомної електростанції буде небезпечним для росії. Навіть в України після закінчення війни на це пішло б до двох років.

війнапереговориЗАЕСперемир'яросія окупанти

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