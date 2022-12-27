ООН підтвердили загибель 6884 цивільних та майже 11 тисяч поранених в Україні через російську війну

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 884 випадки загибелі і 10 947 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 884 випадки загибелі і 10 947 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 26 грудня, опубліковані на сайті організації.

З 1 до 26 грудня УВКПЛ ООН зафіксувало 165 випадків загибелі і 516 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.