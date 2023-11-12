ООН висловлює тривогу щодо ситуації в Судані та попереджає світ не повторювати історію

В ООН заявляють про можливість нового геноциду

Нова ескалація кровопролиття у Судані після початку громадянської війни у квітні може призвести до нового геноциду. Про це попередила Організація Об'єднаних Націй після різкого сплеску насильства в Дарфурі (регіон на заході країни).

Про це повідомляє Politico.

Агентство ООН у справах біженців заявило, що воно «глибоко стурбоване» масовим вбивством щонайменше 800 осіб протягом 72 годин в рамках етнічної чистки меншин, проведеної арабськими воєнізованими Силами швидкого реагування (RSF) та їхніми союзниками в таборі біженців Ардамата в Західному Дарфурі цього тижня.

Близько 30 тисяч неарабських суданських цивільних осіб – переважно члени племені масаліт – шукали притулку в таборі Ардамата з середини квітня, коли спалахнула війна.

Репортажі з Ардамати детально описують, як озброєні штурмовими гвинтівками парамілітарні сили ходили від дверей до дверей, розстрілюючи чоловіків і хлопчиків, залишаючи їхні трупи розкиданими на вулиці.

Верховний комісар ООН Філіппо Гранді порівняв нинішнє насильство з геноцидом в Дарфурі, в якому, за оцінками, загинуло 300 тисяч людей в період з 2003 по 2005 рік, попередивши, що «може розвиватися подібна динаміка».

Агентство ООН у справах біженців заявило, що світова спільнота «скандально мовчить, хоча порушення міжнародного гуманітарного права залишаються безкарними», і «ганебно, що звірства, скоєні 20 років тому в Дарфурі, можуть повторюватися сьогодні з такою малою увагою».

Починаючи з квітня, понад 4,8 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Судані, а 1,2 мільйона втекли до сусідніх країн. За даними ООН, лише за минулий тиждень з Судану до Чаду втекли щонайменше вісім тисяч осіб.