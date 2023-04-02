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ПОЛІТИКА

ОПЕК+ збереже свої позиції на тлі нафтового хвилювання, спричиненого банківською кризою – Bloomberg

02 квітня 2023, 12:21
ОПЕК+ збереже свої позиції на тлі нафтового хвилювання, спричиненого банківською кризою – Bloomberg
Джерело: interfax
Перспективи нафтового ринку, з якими стикається Організація країн-експортерів нафти та її партнери, залишаються похмурими.

Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ все ще вважає, що найкращою відповіддю на зростаючу невизначеність на нафтовому ринку є утримання своїх позицій щодо видобутку.

Про це пише Bloomberg.

Минулого місяця банківська криза призвела до падіння ф'ючерсів на нафту до 15-місячного мінімуму близько 70 доларів за барель у Лондоні. Тоді з'явилися припущення, що Саудівська Аравія та її партнери можуть втрутитися, щоб підтримати ринок, скоротивши видобуток.

Але, попри всі потрясіння, ОПЕК+ демонструє всі ознаки того, що вона зберігає спокій. Саудівці публічно заявили, що коаліція з 23 країн повинна підтримувати рівень видобутку на стабільному рівні протягом усього року. 

Побоювання щодо фінансового зараження відступають, і увага знову повертається до відновлення попиту на нафту в Китаї, а також до тиску на видобуток в росії після її вторгнення в Україну. Ф'ючерси на нафту різко зросли майже до 80 доларів за барель.

Перспективи нафтового ринку, з якими стикається Організація країн-експортерів нафти та її партнери, залишаються похмурими.

"Впевненість у тому, що ціни повернуться до 100 доларів за барель, яка була поширена в нафтовій галузі на початку року, розвіялася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що в цьому кварталі світова пропозиція буде надлишковою", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, за даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, світовий попит на нафту цього року зросте до рекордних 102 млн барелів на день, що призведе до дефіциту на ринку влітку цього року. 

Крім того, рф, яка є членом ОПЕК+, оголосила про скорочення видобутку на 500 000 барелів на день цього місяця у відповідь на санкції і пообіцяла утримати це скорочення до червня. 

Також подальші перебої відчуваються в Іраку, який є членом ОПЕК. Відновлений юридичний спір між Багдадом і північним курдським регіоном країни блокує близько 400 000 барелів нафти на день, які зазвичай надходили б через Туреччину на міжнародні ринки.  

Раніше повідомлялось, що перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло москві величезні прибутки, проте ці дні минули.

нафтаОПЕК

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