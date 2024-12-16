Опендатабот спростував дані FT про 60 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства

Видання Financial Times з посиланням на дані Офісу генпрокурора, оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за 10 місяців в Україні зафіксували 60 тис. дезертирів. Однак, за підрахунками сервісу Опендатабот, кількість справ, відкритих за ст. 408 Кримінального кодексу, насправді майже втричі менша.

У повідомленні зазначено, що впродовж 10 місяців в Україні через дезертирство відкрили 19 922 кримінальні провадження (ст. 408 ККУ), натомість зафіксовано 41 950 випадків СЗЧ (ст. 407 ККУ). Порівняно з аналогічним періодом торік, кількість справ, відкритих через дезертирство, 2024 року зросла у 3,7 раза, через СЗЧ – у 3,3 раза.

В Opendatabot поінформували, що сумарно ці показники можуть дати число, близьке до наведеного Financial Times. Але юристи, з якими спілкувалися представники сервісу, вважають такий підрахунок "грубою помилкою".

"Кримінальне законодавство передбачає, що і СЗЧ, і дезертирство – це самовільне залишення місця служби. Однак важливо, що різняться ці злочини саме поведінкою військового після такого вчинку й метою таких дій. Якщо людина вживатиме заходів, аби повернутися на службу, таке порушення буде кваліфікуватися як СЗЧ. Дезертирство ж за своєю суттю є переховуванням від правоохоронних та інших державних органів, а також органів військового управління, аби ухилитися від проходження військової служби. Дезертирство, на відміну від СЗЧ, є особливо тяжким воєнним злочином і карається позбавленням волі до 12 років", – зауважила адвокатка Валентина Слободянюк.

Ці поняття потрібно відокремлювати, їх змішування "грає на руку наративам російської пропаганди", нагадують у сервісі.