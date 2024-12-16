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Опендатабот спростував дані FT про 60 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства

16 грудня 2024, 20:31
Опендатабот спростував дані FT про 60 тисяч кримінальних справ щодо дезертирства
Фото: unian.net
Аналітики уточнили дані щодо СЗЧ та дезертирства
Видання Financial Times з посиланням на дані Офісу генпрокурора, оприлюднило матеріал, у якому йшлося, що за 10 місяців в Україні зафіксували 60 тис. дезертирів. Однак, за підрахунками сервісу Опендатабот, кількість справ, відкритих за ст.  408 Кримінального кодексу, насправді майже втричі менша.
 
Про це пише сервіс відкритих даних Opendatabot.
 
У повідомленні зазначено, що впродовж 10 місяців в Україні через дезертирство відкрили 19 922 кримінальні провадження (ст. 408 ККУ), натомість зафіксовано 41 950 випадків СЗЧ (ст. 407 ККУ). Порівняно з аналогічним періодом торік, кількість справ, відкритих через дезертирство, 2024 року зросла у 3,7 раза, через СЗЧ – у 3,3 раза.   
 
В Opendatabot поінформували, що сумарно ці показники можуть дати число, близьке до наведеного Financial Times. Але юристи, з якими спілкувалися представники сервісу, вважають такий підрахунок "грубою помилкою". 
 
"Кримінальне законодавство передбачає, що і СЗЧ, і дезертирство – це самовільне залишення місця служби. Однак важливо, що різняться ці злочини саме поведінкою військового після такого вчинку й метою таких дій. Якщо людина вживатиме заходів, аби повернутися на службу, таке порушення буде кваліфікуватися як СЗЧ. Дезертирство ж за своєю суттю є переховуванням від правоохоронних та інших державних органів, а також органів військового управління, аби ухилитися від проходження військової служби. Дезертирство, на відміну від СЗЧ, є особливо тяжким воєнним злочином і карається позбавленням волі до 12 років", – зауважила адвокатка Валентина Слободянюк. 
 
Ці поняття потрібно відокремлювати, їх змішування "грає на руку наративам російської пропаганди", нагадують у сервісі. 

 

дезертирствовійна в Україніросія окупанти

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