Орбан запевняє: Угорщина підтримує майбутнє України, а не війни

За його словами, росія хоче зупинити розширення на Захід, а Україна - зберегти фінансову допомогу й уникнути економічного колапсу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його країна не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України.

Про це повідомляє Index.

Під час виступу в Кече Орбан торкнувся теми російсько-української війни. Зокрема, він висловив свою думку, яка мета сторін, залучених у "конфлікт".

За його словами, росія хоче зупинити розширення на Захід, а Україна - зберегти фінансову допомогу й уникнути економічного колапсу.

Тим часом мета ЄС - підтримувати війну, щоб досягати положення великої держави, а мета США - досягти угоди й економічно підпорядкувати Євросоюз Америці.

Також прем'єр Угорщини сказав, що ЄС поводиться під час війни як "кульгава качка", додавши, що блок має вести перемовини про заходи безпеки не зі США, а з росією.

Крім того, він дав ще один коментар з приводу Угорщини та України:

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь", - сказав Орбан, додавши, що продовження війни це програшна стратегія.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявив, що слова президента України Володимира Зеленського щодо нафтопроводу "Дружба" матимуть тривалі наслідки.

"Це був насичений вихідний. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він зізнався, що вони стріляють по трубопроводу "Дружба", тому що ми не підтримуємо їхнє членство в ЄС. З цього також видно, що угорці прийняли правильне рішення", - наголосив Орбан.

За його словами, "шантажем, вибухами та погрозами не можна вступити до ЄС".