Орбан запускає кампанію проти "воєнного плану Брюсселя" щодо підтримки України

12 жовтня 2025, 10:32
Орбан запускає кампанію проти
Фото: rferl.org/
Він назвав ці плани "воєнним курсом Брюсселя", він звинуватив ЄС у спробі втягнути Європу у війну, а також у тиску на Угорщину.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про початок збору підписів серед громадян проти ініціатив Євросоюзу на підтримку України. Політик звинувачує Брюссель у планах затягнути Європу у війну, а проти Угорщини в політичному тиску.

Про це він написав 11 жовтня на своїй Facebook-сторінці.

Орбан заявив, що Європа "стрімко рухається до війни", а нова ініціатива ЄС, яку він назвав "воєнним планом Брюсселя", передбачає:

"Європа платить, українці воюють, а росія в результаті виснажиться".

Він стверджує, що під час зустрічі в Копенгагені чітко заявив про незгоду Угорщини з такими підходами, однак з того часу, за його словами, Будапешт зазнає політичного тиску:

"Звинувачення в шпигунстві, фейкові скандали, юридичні маніпуляції це кампанія проти Угорщини".

Прем’єр-міністр заявив, що розпочинає збір підписів серед угорців проти військових ініціатив ЄС.

"Ми будемо в кожному місті й у кожному селі, бо зараз нам потрібен кожен миролюбний угорець", - написав він.

У 2026 році в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. Напередодні кампанії правляча команда Орбана активізувала антиукраїнську та антиєвропейську риторику, звинувачуючи Захід у втручанні у внутрішні справи країни.

Нещодавно Орбан також заявив, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а вже проникла в неї" — через нібито пов'язану з Україною опозиційну партію "Тиса".

 
війнаВіктор Орбан

