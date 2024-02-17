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ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що Угорщина на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО

17 лютого 2024, 19:34
Орбан заявив, що Угорщина на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО
Фото: apnews.com
У своїй сьогоднішній промові Орбан заявив, що було зроблено "важливі кроки для відновлення довіри" зі Швецією.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що Будапешт вже на шляху до ратифікації членства Швеції в НАТО. Це може статися вже за тиждень.

Про це повідомляє The Guardian.

У своїй сьогоднішній промові Орбан заявив, що було зроблено "важливі кроки для відновлення довіри" зі Швецією.

Він зазначив, що Угорщина перебуває на шляху до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії свого парламенту.

Весняна сесія угорського парламенту розпочнеться вже наступного тижня. Отже, рішення щодо членства Швеції в НАТО може бути ухвалене Будапештом до кінця лютого.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент все ж схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останнім кроком на шляху Швеції в НАТО є ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту для того, щоби ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

ШвеціяНАТООрбан

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