Орбан збирає навколо себе однодумців і прагне змінити баланс сил у Європі – Politico

Водночас, зазначає Politico, ця консолідація найближчим часом не змінить балансу сил у парламенті і навряд чи суттєво вплине на політику ЄС.

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося реорганізувати крайніх правих Європи навколо власного іміджу та іміджу своєї партії "Фідес", створивши коаліцію однодумців і зводячи нанівець усі зусилля щодо його політичної ізоляції.

Так, під керівництвом Орбана нова крайнє права група - "Патріоти Європи" - стала третім за величиною блоком у Європейському парламенті.

"Успіх ініціативи Орбана - видатне досягнення... Створення групи "Патріоти" демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж спочатку передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету - створення "Європи національних держав", - пише видання.

Водночас, зазначає Politico, ця консолідація найближчим часом не змінить балансу сил у парламенті і навряд чи суттєво вплине на політику ЄС, оскільки центристські проєвропейські партії все ще зберігають значну більшість у Брюсселі.