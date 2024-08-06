Орбан збирає навколо себе однодумців і прагне змінити баланс сил у Європі – Politico
06 серпня 2024, 16:09
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Водночас, зазначає Politico, ця консолідація найближчим часом не змінить балансу сил у парламенті і навряд чи суттєво вплине на політику ЄС.
Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося реорганізувати крайніх правих Європи навколо власного іміджу та іміджу своєї партії "Фідес", створивши коаліцію однодумців і зводячи нанівець усі зусилля щодо його політичної ізоляції.
Про це пише Politico.
Так, під керівництвом Орбана нова крайнє права група - "Патріоти Європи" - стала третім за величиною блоком у Європейському парламенті.
"Успіх ініціативи Орбана - видатне досягнення... Створення групи "Патріоти" демонструє, що Орбан набагато менш ізольований, ніж спочатку передбачалося, і здатний створити коаліцію однодумців, які поділяють його стратегічну мету - створення "Європи національних держав", - пише видання.
Водночас, зазначає Politico, ця консолідація найближчим часом не змінить балансу сил у парламенті і навряд чи суттєво вплине на політику ЄС, оскільки центристські проєвропейські партії все ще зберігають значну більшість у Брюсселі.
"Таким чином, "Патріоти" залишаться в опозиції з обмеженими можливостями впливати на законодавчий процес ЄС. Розмір групи забезпечить їй більше фінансування, видимості та популярності в парламентських засіданнях, але їй буде відмовлено в будь-якому істотному представництві в керівних органах парламенту - таких як голови комітетів", - наголошується в статті.
Однак із часом зрушення в балансі сил у Раді - реальному центрі влади в ЄС - найімовірніше, виявляться істотнішими, пише Politico.
Наразі "Патріоти" контролюють тільки одне місце в Раді - Орбана, а також мають непрямий вплив на два інших місця, Нідерланди та Італію. Однак кількість "Патріотів" у Раді ЄС, швидше за все, з часом збільшиться, оскільки восени відбудуться вибори в Австрії та Чехії, де є шанси на створення більш ультраправих урядів.
"Такий розвиток подій ризикує підірвати згуртованість ЄС у ключових галузях, насамперед у бюджеті ЄС, розширенні та зовнішній політиці - особливо коли йдеться про Україну", - зазначає видання.
За допомогою суміші умовлянь і фінансового викручування рук ЄС поки що знайшов способи обійти повторювані вето Орбана щодо України. Але значнішу та більш рішучу групу буде набагато складніше стримати, зазначає Politico.