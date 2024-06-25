Основний етап переговорів про вступ України до ЄС розпочнеться не раніше 2025 року – FT

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії - 28 лютого 2022 року.

Хоч початок переговорів про вступ України до Євросоюзу розпочнеться 25 червня, основний етап роботи з цього питання відбудеться не раніше 2025 року.

Про це повідомляє Financial Times.

"Офіційні особи ЄС очікують, що переговори по суті розпочнуться під час головування Польщі в блоці, яке розпочнеться 1 січня", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, це пов'язано з нинішнім головуванням Угорщини в ЄС, яка може ускладнити шляхи членства України. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже затягнув ухвалення кількох рішень, пов'язаних з Україною, зокрема щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Однак врешті-решт він здався, заявивши, що у Будапешта буде ще багато можливостей накласти вето на цей процес надалі.

Україна подала заявку на членство в ЄС незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії - 28 лютого 2022 року.

У 2022 році Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС, і це сталося 23 червня. Україна отримала статус кандидата на тлі війни, що зробило цей крок історичним.

Кандидатство України означає, що країна запустила формальний процес переговорів про приєднання до ЄС. Очікується, що ці переговори займуть багато часу і будуть складними. Для того, щоб Україна могла стати повноправним членом ЄС, їй необхідно виконати деякі умови.

Україна на шляху до членства в ЄС досягла значного прогресу і в грудні 2023 року отримала "зелене світло" від Євросоюзу для офіційного початку переговорів. Попри це, Київ активно продовжує готуватися до вступу і старанно виконує "домашню роботу".