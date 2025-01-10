Остін: росія понесла найбільші втрати з часів Другої світової війни через війну в Україні

"Добровольці не могли компенсувати такі приголомшливі втрати, тому Кремль був змушений нишпорити по російських в’язницях та навіть залучати війська з Північної Кореї".

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" заявив, що росія втратила в Україні 700 тисяч військових, що більше, ніж в усіх конфліктах росії після Другої світової війни разом узятих.

"Із 2022 року росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні. Це більше, ніж Москва зазнала в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих", – сказав Остін.

За його словами, станом на сьогодні втрати росіян в Україні перевищують дві третини від загальної чисельності армії рф на початку 2022 року. Лише в листопаді 2024 року Росія втрачала майже 1,5 тисячі військових за добу.

Політик наголосив, що добровольці не могли компенсувати такі приголомшливі втрати, тому кремль був змушений нишпорити по російських в’язницях та навіть залучати війська з КНДР.

"Це ще одна явна ознака відчаю путіна", – додав він.