Отримання безвізу з ЄС стало історією успіху України та символом прощання із "совком" - Порошенко

"Чотири роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткострокових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу", - написав Порошенко в соцмережі Фейсбук.

Отримання безвізового режиму з Європейським Союзом стало символом прощання із "совком" для України, вважає п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чотири роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткострокових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу. Ця подія, безумовно, стала історією успіху України, символом прощання з "совком" та важливим кроком на шляху повернення до об'єднаної європейської родини", - написав Порошенко в соцмережі Facebook у п'ятницю.

"Безвіз - це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювала наша команда", - додав він.

Він зазначив, що отримання безвізу стало своєрідною чіткою відповіддю можновладцям, які намагаються спотворити минуле, нівелювати та дискредитувати заслуги команди п'ятого президента в реформуванні України та міжнародні перемоги Порошенка.

"Але переконаний, що і безвіз, і Угода про асоціацію, і томос про автокефалію залишатимуться справжніми "легендарними" історіями успіху нашої держави, про які шостий президент Зеленський, на жаль, може поки лише мріяти", - написав Порошенко.

Він висловив сподівання, що незабаром антиковідні обмеження будуть зняті і громадяни України зможуть безперешкодно подорожувати Європою, і закликав владу прискорити темпи вакцинації.

"Вірю, що майбутнє України - в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить. І наша команда "Європейської солідарності" зробить для цього все можливе і навіть неможливе. Бо в цій боротьбі нас підтримують і мільйони громадян України, і наші міжнародні друзі та партнери, зокрема з Європейської народної партії - найвпливовішої європейської політичної сім'ї, яка завжди стояла у перших лавах проукраїнської міжнародної коаліції - коаліції на захист проєвропейських реформ та відсіч російській агресії. Разом ми переможемо!", - підсумував Порошенко.