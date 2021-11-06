Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Отримання безвізу з ЄС стало історією успіху України та символом прощання із "совком" - Порошенко

Він зазначив, що отримання безвізу стало своєрідною чіткою відповіддю можновладцям, які намагаються спотворити минуле
"Чотири роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткострокових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу", - написав Порошенко в соцмережі Фейсбук.
Отримання безвізу з ЄС стало історією успіху України та символом прощання із "совком" - Порошенко Фото:БПП

Отримання безвізового режиму з Європейським Союзом стало символом прощання із "совком" для України, вважає п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чотири роки тому історичне рішення Ради міністрів ЄС про візову лібералізацію для українців при короткострокових подорожах до країн ЄС і "шенгену" нарешті набуло чинності, відкривши українцям двері в Європу. Ця подія, безумовно, стала історією успіху України, символом прощання з "совком" та важливим кроком на шляху повернення до об'єднаної європейської родини", - написав Порошенко в соцмережі Facebook у п'ятницю.

"Безвіз - це також і міжнародне визнання успішності політичних, правових, інституційних та антикорупційних реформ, які здійснювала наша команда", - додав він.

Він зазначив, що отримання безвізу стало своєрідною чіткою відповіддю можновладцям, які намагаються спотворити минуле, нівелювати та дискредитувати заслуги команди п'ятого президента в реформуванні України та міжнародні перемоги Порошенка.

"Але переконаний, що і безвіз, і Угода про асоціацію, і томос про автокефалію залишатимуться справжніми "легендарними" історіями успіху нашої держави, про які шостий президент Зеленський, на жаль, може поки лише мріяти", - написав Порошенко.

Він висловив сподівання, що незабаром антиковідні обмеження будуть зняті і громадяни України зможуть безперешкодно подорожувати Європою, і закликав владу прискорити темпи вакцинації.

"Вірю, що майбутнє України - в Євросоюзі, і ніщо, і ніхто, і ніколи нас не зупинить. І наша команда "Європейської солідарності" зробить для цього все можливе і навіть неможливе. Бо в цій боротьбі нас підтримують і мільйони громадян України, і наші міжнародні друзі та партнери, зокрема з Європейської народної партії - найвпливовішої європейської політичної сім'ї, яка завжди стояла у перших лавах проукраїнської міжнародної коаліції - коаліції на захист проєвропейських реформ та відсіч російській агресії. Разом ми переможемо!", - підсумував Порошенко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2021 13:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.