Оцінка загрози путіна щодо використання ядерної зброї – Bloomberg

Дослідники Федерації американських вчених підрахували, що у 2022 році росія мала 4 477 ядерних боєголовок, з яких 1525 — можна вважати тактичними.

Рисою російської військової політики є явна готовність застосувати ядерну зброю у звичайній війні. Це допомагає пояснити, чому розповіді президента владіміра путіна про свій ядерний арсенал після початку війни з Україною в лютому 2022 року викликають таке занепокоєння.

Він прямо попередив, що втручання військ НАТО може спровокувати запуск росією стратегічної ядерної зброї на території США і Європи. Занепокоєння також викликає особлива позиція росії щодо так званої тактичної, або нестратегічної, ядерної зброї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що зробила росія, щоб викликати занепокоєння?

Коли путін відправив війська в Україну у 2022 році, він погрожував будь-якій країні, яка втрутиться, "наслідками, яких ви ніколи не відчували у своїй історії". Багато хто сприйняв це як погрозу ядерним ударом. У червні 2023 року путін заявив, що росія розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в білорусі, союзниці, яка була плацдармом для російських нападів на Україну. У лютому 2024 року, відповідаючи на відмову президента Франції Еммануеля Макрона виключити введення військ в Україну, Путін згадав про нову російську стратегічну зброю, яка надходить на озброєння, і заявив, що США і Європа "повинні зрозуміти, що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території, і що все це реально загрожує конфліктом із застосуванням ядерної зброї, а отже, знищенням цивілізації".

Наскільки потужною може бути тактична ядерна зброя?

В той час, як найпотужніші стратегічні боєголовки сьогодні вимірюються багатьма сотнями кілотонн, тактична ядерна зброя може мати потужність вибуху менше однієї кілотонни, а багато з них — десятки кілотонн. Для порівняння, атомні бомби, скинуті США на японські міста Хіросіму і Нагасакі в 1945 році, мали потужність вибуху близько 15 кілотонн і 20 кілотонн відповідно.

Скільки зброї є в арсеналі росії?

У 2018 році Міністерство оборони США повідомило, що росія має "значні переваги" над США та їхніми союзниками в тактичних ядерних силах і вдосконалює можливості поставок. Дослідники Федерації американських вчених підрахували, що у 2022 році росія мала 4477 ядерних боєголовок, з яких 1525 — приблизно третину — можна вважати тактичними.

Як би виглядав тактичний ядерний удар?

Ніна Танненвальд, авторка книги "Ядерне табу: Сполучені Штати і незастосування ядерної зброї з 1945 року", описує сценарій, за яким навіть невелика ядерна зброя, потужністю 0,3 кілотонни, може завдати "шкоди, набагато більшої, ніж звичайна вибухівка". Вона написала в журналі Scientific American в березні 2022 року, що це може "спричинити всі жахи Хіросіми, хоча і в менших масштабах".

Як би відреагував світ?

Оскільки Україна не є членом Організації Північноатлантичного договору — путін вимагав, щоб їй ніколи не дозволили туди вступити — США та їхні союзники не зобов'язані ставати на її захист. Але Захід опиниться під великим тиском і буде змушений відповісти на ядерну атаку, можливо, навіть із застосуванням власної тактичної зброї. А далі можна лише здогадуватися.