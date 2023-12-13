Палата громад Британії підтримала законопроєкт Сунака про депортацію мігрантів у Руанду – Reuters

Водночас у Палаті лордів очікується сильна опозиція будь-яким нормам, що передбачають порушення Лондоном своїх міжнародних зобов’язань.

Палата громад Великої Британії підтримала вчора законопроєкт прем'єр-міністра Ріші Сунака, який має дати старт програмі депортації мігрантів у Руанду.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт скасовує рішення Верховного суду про те, що Руанда не є безпечним місцем для надання притулку. Документ практично виключає можливість оскарження депортації через національне законодавство, тобто британські суди, окрім випадків, якби позивач за допомогою перевірених доказів зміг довести, що піддається реальній загрозі, якщо його відправлять за кордон.

Протягом останніх днів перед голосування виникли побоювання, що деякі з його однопартійців-консерваторів можуть відхилити проєкт. Помірковані консерватори заявили, що не підтримають законопроєкт, якщо він означатиме порушення Лондоном своїх зобов’язань щодо прав людини. Праві політики натомість вважають, що нормативний акт не запроваджує заходи, які завадять мігрантам подавати юридичні скарги, щоб запобігти депортації.

Керівництво партії наказало всім 350 законодавцям-консерваторам підтримати його, але майже 40 не брали участь у голосуванні. Законопроєкт прийнято 313 голосами проти 269.

“Британський народ має вирішувати, хто може приїжджати до цієї країни, а не злочинні угруповання чи іноземні суди. Цей законопроєкт це забезпечує”, − написав Сунак у соціальній платформі X після голосування.

Водночас очікується, що у Палаті лордів − верхній, невиборній палаті британського парламенту, буде сильна опозиція будь-яким нормам, що передбачають порушення Британією своїх міжнародних зобов’язань.

Консерваторам неодноразово не вдавалося досягти цілей скорочення імміграції, яка різко зросла навіть після того, як Brexit позбавив громадян ЄС права на вільне пересування: минулого року легальна чиста імміграція у країні досягнула 745 000 осіб. У 2023-му до Британії на човнах прибуло близько 29 000 прохачів притулку – це приблизно на одну третину менше, ніж торік.

“Однак надувні човни, що перетинають Ла-Манш, залишаються дуже помітним символом нездатності уряду контролювати кордони Великобританії, а це ключова обіцянка прихильників Brexit”, − зазначає Reuters.