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Папа Римський прирівняв матерів російських окупантів до українських матерів, які втратили дітей на війні

08 січня 2023, 17:13
Папа Римський прирівняв матерів російських окупантів до українських матерів, які втратили дітей на війні
Фото: РБК-Україна
Пантифік попросив усіх молитися за матерів, які втратили своїх дітей, воїнів у цій війні з обох сторін, нагадавши, якою є трагічна ціна війни

Сьогодні на завершення своєї недільної молитви «Ангел Господній» Папа Франциск згадав українських матерів, які втратили своїх дітей через війну і матерів російських окупантів, які посилають на цю війну своїх «дітей» та втрачають їх. 

Пантифік просить усіх не забувати молитися за них, за всіх страждаючих і за припинення війни, пише Vaticannews.

"Папа Франциск попросив усіх пам’ятати наших стражденних братів і сестер в Україні, де війна продовжує брати своє, де люди борються без електрики та тепла, Різдво, позначене війною. Ми ніколи не повинні їх забувати", - йдеться у повідомленні Ватикану.

Пригадуючи, що в цей час ми особливо зосереджуємося на Пресвятій Богородиці та її Дитятку, яке Вона вигодувала і виховала, ми не можемо не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів.

Папа Римський попросив усіх молитися за матерів, які втратили своїх дітей, воїнів у цій війні з обох сторін, нагадавши, якою є трагічна ціна війни, за яку ми повинні молитися, щоб припинилися всі страждання.


війнаВатиканПапа РимськийУкраїнарф тероризм

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