Папа Римський прирівняв матерів російських окупантів до українських матерів, які втратили дітей на війні
Сьогодні на завершення своєї недільної молитви «Ангел Господній» Папа Франциск згадав українських матерів, які втратили своїх дітей через війну і матерів російських окупантів, які посилають на цю війну своїх «дітей» та втрачають їх.
Пантифік просить усіх не забувати молитися за них, за всіх страждаючих і за припинення війни, пише Vaticannews.
"Папа Франциск попросив усіх пам’ятати наших стражденних братів і сестер в Україні, де війна продовжує брати своє, де люди борються без електрики та тепла, Різдво, позначене війною. Ми ніколи не повинні їх забувати", - йдеться у повідомленні Ватикану.
Пригадуючи, що в цей час ми особливо зосереджуємося на Пресвятій Богородиці та її Дитятку, яке Вона вигодувала і виховала, ми не можемо не думати про матерів, які втратили своїх дітей у цій війні, як українських, так і російських матерів.
Папа Римський попросив усіх молитися за матерів, які втратили своїх дітей, воїнів у цій війні з обох сторін, нагадавши, якою є трагічна ціна війни, за яку ми повинні молитися, щоб припинилися всі страждання.