Парламент Киргизстану ухвалив рішення про саморозпуск

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) ухвалив проєкт постанови про саморозпуск, ініційований 32 депутатами. За це рішення проголосували 84 депутати.

Саморозпуск парламенту ініціатори пояснили збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.

Доповідач з проєкту постанови Улан Примов пояснив, що проведення двох виборів одночасно може призвести до "політичної турбулентності" та негативно позначитися на діяльності всіх гілок влади, а також - вимагатиме значних матеріальних, технічних та людських ресурсів.

Дострокові вибори можуть бути призначені на кінець листопада 2025 року.

Раніше, в червні, президент Киргизстану Садир Жапаров підписав поправки до закону про вибори. Згідно з ними, в країні буде 30 багатомандатних виборчих округів, у кожному з яких обиратимуться по три депутати. Загалом у парламенті, як і раніше, буде 90 депутатів. Під час проведення виборів використовуватиметься дистанційне голосування. Рішення про це ухвалять під час призначення виборів.