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ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи рф для відбудови України

16 квітня 2024, 18:57
ПАРЄ ухвалила резолюцію із закликом використати заморожені активи рф для відбудови України
Фото: Zaxid.net
Перед дебатами виступив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Парламентська асамблея Ради Європи закликала використати російські активи для відбудови України.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка України Євгенія Кравчук.  

16 квітня ПАРЄ одноголосно проголосувала за відповідну резолюцію щодо підтримки відбудови нашої держави. 

Що передбачає резолюція:

  • створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам, зокрема Україні внаслідок агресії рф;
  • активну співпрацю держав у якнайшвидшій передачі наявних активів росії до створеного міжнародного механізму компенсації;
  • створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;
  • створення неупередженої та ефективної міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією рф.

За словами Кравчук, ПАРЄ також підтримала низку важливих правок у питанні компенсацій. Зокрема:

  • заклик до держав-членів Ради Європи та держав, що не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього;
  • пропозицію державам-членам включити до сфери дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки, заподіяні росією, ще до повномасштабного вторгнення – починаючи з агресії у 2014 році.

ПАРЄ також визнала, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв'язкам з режимом путіна.

"Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб – їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми для конфіскації цих активів", - додала депутатка.

Асамблея відзначила, що низка держав заморозила близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. ПАРЄ зазначила, що ці держави повинні співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму. 

"Важливо, що такі кроки є абсолютно легітимними. Згідно з міжнародним правом, держави мають право вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час для Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів проти російського агресора", - підкреслила депутатка.

ПАРЄвідбудовавійна в Україніросія окупанти

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