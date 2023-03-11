Матеріали:
Теми:

Пентагон переглянув свій бюджет через війну в Україні – Bloomberg

11 березня 2023, 14:10
Пентагон переглянув свій бюджет через війну в Україні – Bloomberg
джерело glavcom
Планується отримати 170 млрд доларів, які підуть у тому числі на відновлення боєприпасів, які постачаються до України.

Пентагон підготував свій запит на фінансування на наступний фінансовий рік, який починається у жовтні 2023-го. Документ буде опублікований 13 березня у рамках докладного розкриття запиту на бюджет.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно запиту, Міністерство оборони США запросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, з яких 32,8 млрд доларів - на будівництво нових кораблів. 61 млрд доларів планується для ВПС, включаючи Космічні сили США, та 24,4 млрд доларів для армії.
 
Документ із досліджень та розробок вимагає загалом 145 млрд доларів, з них 46 млрд доларів для ВПС, 27 млрд доларів для ВМФ та 15,7 млрд доларів для армії.

Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок - 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

 

Пентагонбюджетдопомога Українівійна в Українізброя з США

Останні матеріали

Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється