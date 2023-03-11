Пентагон переглянув свій бюджет через війну в Україні – Bloomberg

Пентагон підготував свій запит на фінансування на наступний фінансовий рік, який починається у жовтні 2023-го. Документ буде опублікований 13 березня у рамках докладного розкриття запиту на бюджет.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок - 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

Згідно запиту, Міністерство оборони США запросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, з яких 32,8 млрд доларів - на будівництво нових кораблів. 61 млрд доларів планується для ВПС, включаючи Космічні сили США, та 24,4 млрд доларів для армії.Документ із досліджень та розробок вимагає загалом 145 млрд доларів, з них 46 млрд доларів для ВПС, 27 млрд доларів для ВМФ та 15,7 млрд доларів для армії.