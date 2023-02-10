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ПОЛІТИКА

Пентагон планує відновити надсекретні програми в Україні – WP

10 лютого 2023, 14:56
Пентагон планує відновити надсекретні програми в Україні – WP
джерело glavcom
Пентагон закликає Конгрес відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, призупинених напередодні російського вторгнення минулого року, за словами нинішніх і колишніх американських чиновників.

У разі схвалення цей крок дозволить американським силам спеціальних операцій використовувати українських оперативників для спостереження за пересуванням російських військових і протидії дезінформації. Про це повідомляє The Washington Post.

Міноборони США готує відповідну пропозицію щодо відновлення програм для його включення в законопроект про політику і фінансування Пентагону. Його розглядатимуть у найближчі місяці. Якщо законодавці схвалять виділення коштів, то програми почнуть знову діяти вже в 2024 році.

Чиновники Конгресу не впевнені, що Пентагон отримає бажаний результат. Окремі республіканці можуть виступити проти на тлі значної фінансової підтримки України. При цьому інші називають суму в $15 мільйонів на рік, яка витрачається на надсекретні програми у всьому світі, мізерною в співвідношенні з вигодою.

Американські командоси за допомогою аналогічних програм протягом багатьох років платили іноземним військовим і бойовим угрупованням на Близькому Сході, в Азії та Африці. Цих "сурогатів" використовували для проведення контртерористичних операцій проти "Аль-Каїди", "Ісламської держави" та їх філій.

Більш нові програми, як, наприклад, розгорнуті в Україні, вважаються формою "нерегулярної війни". Вони використовуються проти Китаю та росії, з якими США конкурують, але не перебувають у стані відкритого конфлікту.

Критики відновлення програм стверджують, що це може залучити Штати до більш безпосередньої участі у війні проти росії. Однак у Міноборони США спростували таку теорію. За словами представників Пентагону, оперативники та їх куратори будуть виконувати виключно ненасильницькі завдання.

Опоненти Міноборони стверджують, що рф може сприйняти відновлення програм як провокацію і розширити масштаби війни. Один з чиновників заявив щодо цього: "Те, що починалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бойові дії, коли в "сурогатів" почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Міністерство [оборони] збирається змінити думку людей в Конгресі з цього приводу".

До припинення програм в Україні діяли "сурогати", проте США не постачали їх зброєю, яка могла б викликати проблеми. Про це розповів Марк Шварц генерал у відставці і колишній командувач спецопераціями в Європі: "Ми не збиралися оснащувати українців складними засобами для використання вибухівки, тому що якщо вони пронесуть її через кордон в росію і будуть використовувати американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це буде ескалацією".

Оперативники, які фінансувалися Штатами, переслідували дві цілі. Перша полягала в протистоянні кремлівській пропаганді і публікації правдивих матеріалів, а друга — в зборі розвідувальних даних.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в Північноатлантичний Альянс.

війнасекретні програмиПентагон

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