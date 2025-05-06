Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пентагон призупинив постачання зброї Україні без відома Білого дому

06 травня 2025, 14:57
Пентагон призупинив постачання зброї Україні без відома Білого дому
Фото: afp.com
Тимчасове припинення постачання військової допомоги Україні був виданий з офісу міністра оборони Піта Гегсета.

Згідно з інформацією агентства Reuters, наказ про тимчасове припинення постачання військової допомоги Україні був виданий з офісу міністра оборони Піта Гегсета, при цьому Білий дім не був поінформований про це рішення.

Постачання військової допомоги Україні було призупинене після того, як у лютому цього року американські військові віддали наказ трьом авіакомпаніям зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю. Зупинка рейсів викликала паніку серед українських та європейських посадовців, які координували поставки. Протягом тижня рейси були відновлені, однак високопосадовці з національної безпеки США не могли надати пояснення цього інциденту.

За інформацією TRANSCOM, розпорядження для зупинки рейсів надійшло усно від міністра оборони Піта Гегсета. Цей наказ був пов’язаний із внутрішніми політичними обговореннями в адміністрації Дональда Трампа, проте президент США та вищі посадовці не знали про призупинення постачань. Важливою деталлю є те, що цей крок було скасовано вже через кілька днів, проте він призвів до значних втрат для військового командування США — близько 2,2 мільйона доларів.

Згідно з джерелами, цей наказ став результатом ідеї, що виникла під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, де обговорювали можливість припинення допомоги Україні. Однак президент не давав чітких вказівок щодо цього, а наказ був ухвалений без відома вищих посадовців з національної безпеки.

Цей інцидент виявив серйозні недоліки у процесі ухвалення рішень у Пентагоні, що ставлять під сумнів ефективність і прозорість процесу управління військовою допомогою.

війназброяПентагондопомога УкраїніПіт Гегсет

Останні матеріали

TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Політика
Миру в Україні не буде. Можливе лише перемир'я, але озброювати Україну треба – Майкл Пек
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:49
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Політика
На службі кремля. Проросійські рупори знов набувають сили – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 травня 2025, 12:16
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Політика
Жодної колонізації Марса. США втратили лідерство, але чи замінить їх Альянс демократій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 травня 2025, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється