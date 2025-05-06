Пентагон призупинив постачання зброї Україні без відома Білого дому

Тимчасове припинення постачання військової допомоги Україні був виданий з офісу міністра оборони Піта Гегсета.

Згідно з інформацією агентства Reuters, наказ про тимчасове припинення постачання військової допомоги Україні був виданий з офісу міністра оборони Піта Гегсета, при цьому Білий дім не був поінформований про це рішення.

Постачання військової допомоги Україні було призупинене після того, як у лютому цього року американські військові віддали наказ трьом авіакомпаніям зупинити 11 рейсів, завантажених артилерійськими снарядами та іншою зброєю. Зупинка рейсів викликала паніку серед українських та європейських посадовців, які координували поставки. Протягом тижня рейси були відновлені, однак високопосадовці з національної безпеки США не могли надати пояснення цього інциденту.

За інформацією TRANSCOM, розпорядження для зупинки рейсів надійшло усно від міністра оборони Піта Гегсета. Цей наказ був пов’язаний із внутрішніми політичними обговореннями в адміністрації Дональда Трампа, проте президент США та вищі посадовці не знали про призупинення постачань. Важливою деталлю є те, що цей крок було скасовано вже через кілька днів, проте він призвів до значних втрат для військового командування США — близько 2,2 мільйона доларів.

Згідно з джерелами, цей наказ став результатом ідеї, що виникла під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, де обговорювали можливість припинення допомоги Україні. Однак президент не давав чітких вказівок щодо цього, а наказ був ухвалений без відома вищих посадовців з національної безпеки.

Цей інцидент виявив серйозні недоліки у процесі ухвалення рішень у Пентагоні, що ставлять під сумнів ефективність і прозорість процесу управління військовою допомогою.