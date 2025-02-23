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ПОЛІТИКА

Пентагон спростував заяву Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів

23 лютого 2025, 10:58
Пентагон спростував заяву Трампа про витрачені на Україну $350 мільярдів
Фото: afp.com
Заяви Трампа про 350 мільярдів допомоги Україні є значно завищеними.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати витратили на підтримку України 350 мільярдів доларів, однак офіційні дані Пентагону та Конгресу свідчать про інші суми.

Як повідомляє "Голос Америки", загальна допомога США Україні, виділена з моменту вторгнення росії у 2022 році, становить близько 183 мільярдів доларів. З цієї суми:

  • 65,9 мільярда було спрямовано безпосередньо на військову допомогу Києву,
  • 58 мільярдів витрачено на розвиток оборонної промисловості США,
  • 3,9 мільярда залишаються невитраченими.

Трамп звинуватив Україну у надмірних витратах США, назвавши президента Володимира Зеленського "посередньо успішним коміком", який "переконав Вашингтон витратити 350 мільярдів на війну, яку неможливо виграти". Однак експерти та офіційні установи спростовують ці цифри.

Реальні масштаби допомоги

Аналітики Ради з міжнародних відносин та інших організацій наголошують, що дані про 350 мільярдів доларів не підтверджуються жодними офіційними джерелами. Фактичний обсяг американської допомоги разом із витратами Європейського Союзу, Великої Британії та Норвегії становить близько 320 мільярдів доларів.

При цьому значна частина американських коштів залишалася у США, оскільки витрачалася на виробництво нової зброї та модернізацію власної оборонної промисловості.

Таким чином, заяви Трампа про 350 мільярдів допомоги Україні є значно завищеними і не відповідають реальним даним урядових органів США.

ПентагонДональд Трампвійнапідтримка України

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