Передані Сполученими Штатами для потреб ВМС ЗСУ катери типу Island увійшли до територіальних вод України

Невдовзі на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-Морський прапор України

Американські катери типу Island, передані Україні Сполученими Штатами в межах надання матеріально-технічної допомоги, прибули з міста Балтімор (штат Меріленд, США) до України на борту вантажного судна.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Військово-Морських сил Збройних сил України.

Фото: Інтерфакс-Україна

"Сьогодні, 23 листопада, на борту судна Ocean Grand із міста Балтімор, штат Меріленд, США в Україну прибули два катери типу Island, які отримали назви "Фастів" та "Суми", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі катери увійшли до територіальних вод України.

"Попереду вже у супроводі кораблів ВМС кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торговельний порт, проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування", - наголошують у ВМС ЗСУ.

Там зазначають, що невдовзі на катерах "Фастів" та "Суми" буде піднято Військово-Морський прапор України і під командуванням українських екіпажів вони розпочнуть свій бойовий шлях із гарантування морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

У прес-службі ВМС також нагадують, що раніше на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на катерах типу Island.

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