Перемир’я США й Ірану погодили до заяв Трампа про "цивілізацію" – ЗМІ

08 квітня 2026, 16:12
Перемир’я США й Ірану погодили до заяв Трампа про
Дипломатичний прорив стався раніше, ніж прозвучали погрози.

США та Іран досягли домовленостей про перемир’я через посередників ще до того, як президент Дональд Трамп публічно пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Про це повідомляє видання Axios.

За даними джерел, дипломатичний прорив стався у вівторок вдень. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни дав вказівку переговірникам рухатися до угоди зі США.

Переговори проходили напружено: спецпосланець США Стів Віткофф різко розкритикував початкову іранську пропозицію, назвавши її "катастрофою". 

Після чого, за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини, сторони почали узгоджувати компромісний варіант.

До вечора понеділка США схвалили оновлену пропозицію про двотижневе припинення вогню. Остаточне рішення залишалося за Хаменеї, який, за даними джерел, діяв обережно через загрозу з боку Ізраїлю та спілкувався через посередників.

Зрештою він підтримав угоду, а цей крок співрозмовники видання назвали ключовим проривом у переговорах.

Вранці у вівторок стало зрозуміло, що сторони досягли прогресу. Водночас це не завадило Дональду Трампу того ж дня виступити з різкою заявою, попередивши про можливу "загибель цілої цивілізації".

Нагадаємо, погрози Трампа пролунали після натяків на можливі удари по іранській інфраструктурі — що може кваліфікуватися як воєнний злочин. Після публікації допису Іран, за даними ЗМІ, припинив пряму комунікацію зі США.

 

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
