Перемир’я США й Ірану погодили до заяв Трампа про "цивілізацію" – ЗМІ

Дипломатичний прорив стався раніше, ніж прозвучали погрози.

США та Іран досягли домовленостей про перемир’я через посередників ще до того, як президент Дональд Трамп публічно пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Про це повідомляє видання Axios.

За даними джерел, дипломатичний прорив стався у вівторок вдень. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни дав вказівку переговірникам рухатися до угоди зі США.

Переговори проходили напружено: спецпосланець США Стів Віткофф різко розкритикував початкову іранську пропозицію, назвавши її "катастрофою".

Після чого, за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини, сторони почали узгоджувати компромісний варіант.

До вечора понеділка США схвалили оновлену пропозицію про двотижневе припинення вогню. Остаточне рішення залишалося за Хаменеї, який, за даними джерел, діяв обережно через загрозу з боку Ізраїлю та спілкувався через посередників.

Зрештою він підтримав угоду, а цей крок співрозмовники видання назвали ключовим проривом у переговорах.

Вранці у вівторок стало зрозуміло, що сторони досягли прогресу. Водночас це не завадило Дональду Трампу того ж дня виступити з різкою заявою, попередивши про можливу "загибель цілої цивілізації".

Нагадаємо, погрози Трампа пролунали після натяків на можливі удари по іранській інфраструктурі — що може кваліфікуватися як воєнний злочин. Після публікації допису Іран, за даними ЗМІ, припинив пряму комунікацію зі США.