Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня 2026, 17:31
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Польща посилила бойову авіацію сучасними винищувачами.
Збройні сили Польщі офіційно включили до свого складу американські винищувачі п’ятого покоління F-35. Урочиста церемонія відбулася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську.
Про це пише Polsat News.
З нагоди прийняття нових літаків польські пілоти здійснили демонстраційні польоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у межах акції "Привітання з Польщею".
У заходах взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська та представники США.
Польща замовила 32 винищувачі F-35 Lightning II у 2020 році. Перші три літаки країна отримала наприкінці травня 2026 року. Нові винищувачі базуватимуться спочатку в Лаську, а згодом частину з них планують розмістити на авіабазі у Свідвині, де раніше експлуатували радянські Су-22. F-35 вважаються одними з найсучасніших бойових літаків у світі та поступово стають основою тактичної авіації багатьох країн НАТО.