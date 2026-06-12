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Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії

12 червня 2026, 17:31
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Польща посилила бойову авіацію сучасними винищувачами.

Збройні сили Польщі офіційно включили до свого складу американські винищувачі п’ятого покоління F-35. Урочиста церемонія відбулася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську.

Про це пише Polsat News.

З нагоди прийняття нових літаків польські пілоти здійснили демонстраційні польоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у межах акції "Привітання з Польщею".
 
У заходах взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська та представники США.
 
Польща замовила 32 винищувачі F-35 Lightning II у 2020 році. Перші три літаки країна отримала наприкінці травня 2026 року. Нові винищувачі базуватимуться спочатку в Лаську, а згодом частину з них планують розмістити на авіабазі у Свідвині, де раніше експлуатували радянські Су-22. F-35 вважаються одними з найсучасніших бойових літаків у світі та поступово стають основою тактичної авіації багатьох країн НАТО.
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