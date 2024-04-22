Перші поставки в Україну артилерійських боєприпасів за чеською ініціативою будуть наприкінці травня – Боррель

Деякі країни приєдналися до німецької ініціативи з координації у поставках ППО.

Поставки 155-мм артилерійських снарядів за чеською ініціативою для України очікуються вже наприкінці травня 2024 року.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі, пише Укрінформ.

Дипломат уточнив, що поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

"Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів", — сказав Боррель і додав, що дії повинні бути скоординовані. Адже наразі є дві важливі мети снаряди та ППО для України.

Нагадаємо, минулого тижня відбулася зустріч Європейської ради, під час якої глави держав та урядів ЄС погодили політичне рішення щодо необхідності термінового збільшення допомоги для України. Сьогодні, 22 квітня, у Люксембурзі міністри закордонних справ та міністри оборони країн ЄС під час спільної зустрічі у форматі Jumbo обговорили шляхи для практичної реалізації такого політичного рішення.